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Yerel Kaza yapan eşinin yanına giderken kaza yaptı!
Yerel

Kaza yapan eşinin yanına giderken kaza yaptı!

Yeniakit Publisher
2023-10-30 09:42:00 -
Kaza yapan eşinin yanına giderken kaza yaptı!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi, eşinin yaza yaptığı yere giderken bir otomobil ile çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi, eşinin yaza yaptığı yere giderken bir otomobil ile çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, İzmit Malta Mahallesi Portakal Hafız Rüştü Bey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eşinin kaza geçirdiğini öğrenen Ş.U. eşinin yanına giderken F.Ö. yönetimindeki araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç takla attı. Kazada, ters dönen otomobilin sürücüsü F.Ö., eşi ve iki çocuğu ile diğer otomobilin sürücüsü Ş.U., yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İLKHA)
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