Kaza yapan düzensiz göçmenlere hastane personeli sahip çıktı

VAN (AA) - Van'da minibüsün şarampole devrilmesi sonucu yaralanan düzensiz göçmenlere, kaldırıldıkları hastanelerdeki personeller sahip çıktı.

Muradiye ilçesinin Beydağı Mahallesinde minibüsün kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu yaralanan düzensiz göçmenlerin Van'daki hastanelerde tedavileri sürüyor.

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki servislerde gözetim altında tutulan yaralılar, kaza anı ve sonrasında yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Kazada kolu kırılan Afganistan uyruklu Ferhat Memeni, bindikleri minibüsün aniden kontrolden çıkarak devrildiğini, herkesin büyük korku yaşadığını söyledi.

Olayın ardından güvenlik güçleri ile sağlık görevlilerinin kendilerine çok iyi davrandığını belirten Memeni, "Hastanede bize çok iyi baktılar. Eşim ve çocuklarımla yakından ilgilendiler. Çocuğum yoğun bakımda. Kazadan sonra kıyafetlerimizi, her şeyimizi kaybettik. Bize yardımlarda bulunuldu, kıyafet verildi. Bize yardım eden herkese teşekkür ederim." dedi.

Afganistan uyruklu Ferzat Emini de kaza anında büyük bir karmaşanın yaşandığını, herkesin bağırmaya başladığını anlattı.

Daha sonra ambulanslarla hastaneye getirildiklerini dile getiren Emini, "Türk devletine teşekkür ediyorum. Kazadan sonra askerler, polisler ve hastanedeki herkes bizle ilgilendi. Bize kıyafet verdiler. Tedavimizle yakından ilgilendiler. Hepsinden Allah razı olsun." diye konuştu.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Mehmet Ali Bilgili, kazanın ardından hastaneye getirilen 12 kişinin taburcu edildiğini, 6'sı yoğun bakımda 10 yaralının tedavisinin devam ettiğini kaydetti.

Yaklaşık bir ay önce de yine düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 17 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Bilgili, dünkü kazada da aralarında çocukların olduğu 43 kişinin yaralandığını anımsattı.

Bu tür olaylardan en çok çocukların etkilendiğini dile getiren Bilgili, şöyle konuştu:

"Dünkü kazada hastanemize 22 yaralı geldi. Yaralıların 6'sının durumu ağır olduğu için yoğun bakım ünitesinde tedavileri sürüyor. 12 kişi taburcu edildi. Servislerde yatan yaralılara kadirşinas, gönlü zengin hastane personelleri ellerinden gelen yardımları yapıyor. Yaralıların kıyafet ihtiyaçlarının tamamı sağlık personeli tarafından karşılandı. Bölge olarak bu sıkıntıları çok yaşıyoruz. Personellerimiz de gerekli özeni gösteriyor. Devletimiz, bütün imkanlarını insanların sağlığına kavuşması için seferber ediyor."

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayırseverlerin destekleriyle kurulan yardım mağazası aracılığıyla düzensiz göçmenlere kıyafet temin edilirken, oyuncak dağıtılan çocuklara da yaşadıkları kaza unutturulmaya çalışıldı.







