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Yerel Kaza yapan arkadaşına yardıma gitti, traktörün altında kalıp yaşamını yitirdi
Yerel

Kaza yapan arkadaşına yardıma gitti, traktörün altında kalıp yaşamını yitirdi

Sivas'ta kaza yapan arkadaşının yardımına giden bir kişi kullandığı traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 09:03:00 -
Kaza yapan arkadaşına yardıma gitti, traktörün altında kalıp yaşamını yitirdi

Sarıyar köyü girişinde meydana gelen kazada, Ali Şahin kullandığı özel otomobili ile kaza yaptı. Yoldan çıkan aracını kurtarmak için Akay Kara'dan yardım istedi. Kaya traktörü ile olay yerine gitti.

Arkadaşına yardım etmek isterken hayatını kaybetti

Ali Şahin traktör yardımı ile şarampole devrilen aracı kurtarmak isterken kullandığı traktör devrildi. Traktörün altında kalan Kaya olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Şahin ise ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

 

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