  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kaza yapan araçlardan burunları bile kanamadan kurtuldular

Batman’ın Gercüş ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlarda bulunanlar burunları bile kanamadan kurtuldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 14:34:26 -
Kaza yapan araçlardan burunları bile kanamadan kurtuldular

Batman’ın Gercüş ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlarda bulunanlar burunları bile kanamadan kurtuldu.


Kaza, Bağlarbaşı Mahallesi Hükümet Caddesi üzerindeki dört yolda meydana geldi. Garipler Caddesinden gelen Eyetullah Yılmaz yönetimdeki 33 BLY 39 plakalı hafif ticari araç ile Hükümet Caddesinde ilerleyen Mehmet Nur Çetin yönetimindeki 01 SZ 403 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücüler ve yolcular yara almadan kurtulurken, araçlarda maddi hasar oluştu.


Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı