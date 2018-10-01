THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Kaza yapan araca yardım için duranlara otomobil çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobilin, yolda kaza yapan aracın yanında duranlara çarpması sonucu iki kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 08:56
Kaza yapan araca yardım için duranlara otomobil çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, 09 KC 218 plakalı otomobil, Aydın-Denizli karayolu Ömerbeyli mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle kaza yaptı. Olay yerine, kaza yapan aracın çekilmesi için kurtarıcı çağrıldı.

Kaza yerinde çekiciden inen Yaşar Tuncer ve Dilaver Onur ile kazayı görüp yardım etmek için durdukları öğrenilen Mehmet Salih Kaya ve Tayfun Durukan'a, A.K. idaresindeki 09 PN 225 plakalı otomobil çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve ilk yardım ekipleri sevk edildi.

Kurtarıcıda görevli Yaşar Tuncer ve Dilaver Onur'un kaza yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Ağır yaralanan Mehmet Salih Kaya ve Tayfun Durukan ise 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, aracıyla kaza yerini terk eden otomobil sürücüsü A.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 08:56
  1. Aydın-Denizli karayolu
  2. trafik kazası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yargıtay’dan çok önemli karar… O parayı geri alabilirsiniz!
    1. Yargıtay’dan çok önemli karar… O..
    2. Bakan Bekir Pakdemirli'nin eşinden..
    3. PKK'nın yaşadıkları korku telsizde!..
    4. Meclis işbaşı yapıyor
    5. Kış öncesi BOTAŞ doğalgaza zam yaptı!
    6. Binmek 40 inmek 20! Metrobüs'te izdiham
    7. Kaza yapan araca yardım için duranlara..
    8. Siyonistler bu kez de drone ile..
    9. Kanada ile ABD NAFTA’ta anlaştı!
    10. İran ordusu Kuzey Irak'ı vurdu
    11. Adana'da trafik kazası: 2 kişi yaralı
    12. Erdoğan'dan 2024 yorumu! "Masraftan..
    13. Manisa'da düğün yemeğinden zehirlenme..
    14. Erdoğan: 25 Ekim'de Türkiye'ye..
    15. İran Suriye'ye füze saldırısı düzenledi
    16. Şanlıurfa'da geri manevra yaptığı..
    17. TBMM Başkanı Binali Yıldırım nikah..
    18. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat..
    19. Adana’da sokak ortasında bıçaklanan..
    20. Donald Trump: Bize saygı duyuyorlar
    İstanbul'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
    İstanbul'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
    En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Tahminler açıklandı
    En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Tahminler açıklandı
    Alçak FETÖ’cüden mahkemede görevli albaya tehdit! “Bunları unutma”
    Alçak FETÖ’cüden mahkemede görevli albaya tehdit! “Bunları unutma”
    Dünyanın en büyüğünden Türkiye açıklaması! 'Güvenimiz tam'
    Dünyanın en büyüğünden Türkiye açıklaması! 'Güvenimiz tam'
    PKK'nın sözde lider kadrosundaydı... Yalan oldu!
    PKK'nın sözde lider kadrosundaydı... Yalan oldu!

    Günün Karikatürü

    30 Eylül 2018
    MHP Lideri Bahçeli: Biz CHP gibi olamayız!
    MHP Lideri Bahçeli: Biz CHP gibi olamayız!
    Almanya’da basın özgürlüğü yerlerde
    Almanya’da basın özgürlüğü yerlerde