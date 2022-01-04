Son yıllarda pek çok hizmet e Devlet üzerinden yapılmaya başlandı. Son olarak kaza tespit tutanağı sorgulama özelliği e Devlet üzerinden sorgulanmaya başladı.

Kaza tespit tutanağı e Devlet | E Devlet kaza tespit tutanağı sorgula

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi bugünden itibaren maddi hasarlı bir trafik kazasına ait, polis tarafından düzenlenen kaza tespit tutanağına artık e-Devlet üzerinden erişilebileceğini duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından sunulan "Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı Sorgulama" hizmeti, Gerçek Kişi ve Tüzel Kişi olmak üzere iki şekilde kullanılabiliyor. Bireysel olarak karıştığınız kazalar hakkında sorgulama yapmak için Gerçek Kişi; ticari araçların karıştığı kazaları öğrenmek için Tüzel Kişi ile sorgulamanız gerekiyor.

Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı Sorgulama işlemi 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren gerçekleşen maddi hasarlı kazalar için geçerli. 2022 yılı itibariyle meydana gelen kazalar e Devlet üzerinden ‘Trafik Poliçe ve Hasar Bilgileri Sorgulama’ sayfasından sorgulanabilir.