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Gündem Kaza iki kardeşi ayırdı
Gündem

Kaza iki kardeşi ayırdı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde otomobilin çarptığı iki kardeşten biri yaşamını yitirirken, diğeri yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 05:37:00 -
Kaza iki kardeşi ayırdı

Arsuz Akparti belediye meclis üyesi Mehmet Altun'un çocukları Yaren ile Eren Altun kardeşler, karşıdan karşıya geçerken Mahmut Doğan kullandığı 31 TC 784 plakalı aracın çarpması sonuncu ağır yaralandılar.

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kardeşlerden Yaren Altun (15) hayatını kaybetti. Eren Altun'un (14) durumumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza sonrası hastaneye Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, Emniyet müdürü Dinsever Kalkan, ve Mehmet Altun'un yakınları akın etti. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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