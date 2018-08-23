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Kaza geçiren Aygül hemşireden acı haber

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 32 yaşındaki Aygül Kartal, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

23 Ağustos 2018 Perşembe 15:49
Kaza geçiren Aygül hemşireden acı haber

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Elazığ- Pertek yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi.

Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 62 AR 286 plakalı otomobil ile 79 AB 706 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Elazığ'daki çeşitli hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı.

AYGÜL HEMŞİRE KURTARILAMADI

Yaralılardan Erzincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire olduğu belirtilen Aygül Kartal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kartal'ın, Kurban Bayramı dolayısıyla memleketi Elazığ'a geldiği öğrenildi. Diğer yaralıların tedavileri sürdürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 15:49
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  3. aygül kartal
  4. elazığ
  5. Erzincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

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