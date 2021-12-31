Kaz eti faydaları nelerdir?

Yüksek proteine sahip kaz, etinin ve yağının insan sağlığına inanılmaz faydaları vardır. B12 eksikliğinden günlük protein ihtiyacına kadar karşılayan kaz eti, yaşlanmayı geciktirir. Saç dökülmesi içinde olmazsa olmaz besinlerin arasında yer alır. Yağı çıkartılıp eklem ağrılarında kullanılır.

Ardahan ve Kars yörelerinde servis edilirken genellikle bulgur pilavı bu su ile pişirilir. Bazen çorbası yapılan bazen ise boş içilen kaz eti suyunun saçlara ve cilde çok iyi geldiği bazı kaynaklar tarafından iddia edilmiştir. Günlük protein ihtiyacımızın yarısını içinde bulunduran kaz etinde A, B, E vitaminleri yüksek oranda bulunur ve B12 eksikliğine çok iyi gelir

Kaz etinde bulunan fosfor ve kalsiyum diş etlerine ve kemiklere oldukça yararlıdır. İçeriğinde ki B6 vitamini bağışıklık sistemini güçlendirirken B5 vitamini de saçların doğal rengini korumaya yardımcı olabilir.

kaz yumurtası faydaları nelerdir?

- Kaz yumurtası kansızlığa iyi gelir ve yüksek oranda enerji içerdiği için kansızlık dolayısıyla oluşan halsizliğe karşı kullanılır.

- Kaz yumurtası hazmı kolaylaştırır.

- Özellikle büyüme çağındaki çocukların ihtiyaç duyduğu proteini karşılar ve büyümeyi destekler.

Kaz yağı

Kaz yağı eski çağlardan beri kullanılmakta olan şifa amaçlı değerlendirilen bir yağ olmaktadır. Kaz hayvanlarının kesildikten sonra boyunlarının iç kısmındaki yağdan elde edilmektedir. Kendi salgıladıkları enzimler sayesinde yağ seviyelerini kış soğuğuna göre ayarlayarak hayatta kalabilmek için kullanmaktadırlar.

Kaz eti nasıl pişirilir?

Tencereye kazların üstünü kapatacak kadar su koyun. Kısık ateşte etler yumuşayana kadar yaklaşık 2,5 saat kadar pişmeye bırakın. Kaz kurutulurken yeterince tuzlandığı için haşlama suyuna tekrar tuz koymanıza gerek yoktur. Pişen kazın suyunu dilediğiniz yemekte kullanabilirsiniz