Kaz Dağları'nın sevimli canları fotokapana yakalandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bulunan Kazdağı Milli Parkı'nda kurulan fotokapanlar, Kaz Dağları'nın sevimli ev sahiplerini görüntüledi. Görüntülerde Kaz Dağları'nda yaşayan karaca, oyun oynayan ayılar ve yavru domuzlar yer aldı.

Doğa Kuruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Kazdağı Milli Parkı içinde bilimsel çalışmalar için kurulan fotokapanlar, Kaz Dağları'nın sevimli ev sahiplerini görüntüledi. Kaz Dağları'nın en zarif hayvanları arasında yer alan yetişkin bir karacanın yanı sıra gece karanlığında kardeşiyle oyun oynayan ayı, gece yemek arayan bir yetişkin ayı ve yavru domuzlar fotokapanlara yakalandı.

Kaz Dağları endemik bitkilerinin yanı sıra hayvan çeşitliliği ile de büyük ilgi çekiyor. Milli Park statüsündeki alanda doğal hayatın korunması için ekipler yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor.