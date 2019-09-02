Kaz Dağları skandalı! Tapuları ortaya çıktı sesleri kesildi

Hasan Türkmen Ankara

Geçtiğimiz günlerde Kaz Dağları’na akılları sıra ağaçları korumak için giden sözde çevreci, özde Türkiye’yi karıştırmak isteyen provokatörler, anlamsız bir şekilde bir anda sessizliğe büründü. Uzmanlar, provokasyonun deşifre olduğunu ve bir üst aklın provakatörlere sessizlik emri verdiğini söyledi. Ayrıca Kaz Dağları için tweetler atan ve pagan Yunan inancına göre ‘tanrı’ kabul edilen ‘Athena’ ismini müzik grubuna veren sözde sanatçı Gökhan Özoğuz’un bölgede onlarca dönüm arazisi olduğu ortaya çıkınca birden bire suspus oldu. Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, CHP ve provokatörlerin bir üst akıldan aldıkları talimatla sessizliğe büründüklerini belirterek, şunları söyledi:

Minsolmaz: Tamamen üst aklın bir provokasyonu

“Türkiye altın gibi çok değerli bir madeni ortaya çıkarma noktasına geldiği zaman, olay saptırılarak, böyle bir provokasyon yapılıyor. Bu eylem, dışarıdan destekli, aslı olmayan birtakım dayanaklarla süslendiği anlaşıldı. Aynı zamanda gerçek Kaz Dağları dediğimiz bölgede ve yakın çevresinde malum bu hareketi yapan CHP’ye bağlı belediyelerin, ciddi anlamda orman ve saha katliamları yaptığı da ortaya çıktı. Toplum nezdinde de gerçekler ortaya çıktığı için yapılan olayın da provokasyon olduğu anlaşıldı. Türkiye’nin kendinde bulunan madenleri çıkarma noktasında ciddi adım attığında, çevre olaylarının dozajının arttığı ve CHP’nin her seferinde ülke çapında bir kampanyaya dönüştürmesinin geri teptiğini düşünüyorum. Yani artık toplumu bunların üzerinden kışkırtmanın tutmadığını anladılar. Ve bu olayları bir üst aklın verdiği talimatla kestiklerini düşünüyorum.”

Yenilmez: Öyle sustular ki PKK’ya bile ses çıkaramıyorlar

Provokatif çağrılar yapan ancak bölgede arazileri ortaya çıkınca birdenbire sesleri kesilen sözde sanatçılara Akit aracılığıyla tepki gösteren milli sanatçı Ahmet Yenilmez de, şunları dile getirdi: “Ben etrafımdaki insanlara hep söylüyorum. Karşımızdaki insanın söylediğini araştırarak tepki versek, hem kendimizi boşuna hırpalatmayız, hem de galeyana gelmeyiz. Bu Kaz Dağları olayında da böyle. Provokatif çağrılar yapanların, orada arazileri ortaya çıktı. Çıkacak! Daha neler neler çıkacak. O yüzden biri çağırdığı zaman araştırmak lazım. Ülkemizin fukarasına zam veremiyoruz. Bunun nedeni hazinemizdeki altın rezervinin istediğimiz seviyede olmaması. Çıkarmayacak da ne yapacak. Ülkemizdeki bütün orman yangınlarını üstlenen terör örgütü PKK’ya neden ses çıkarmıyorlar? Bunlar, kendi edepsizliklerinin edepsizliği içerisine gömülmüş durumdalar.”

Kızıltaş: Amaçlarının ağaç değil, altın olduğu ortaya çıktı

Kaz Dağları’nda provokasyon oluşturulmaya çalışıldığını ve amacın ağaç değil, altın çıkarmayı engellemek olduğu anlaşılınca provokatörlerin geri çekildiğini söyleyen Medya Derneği Başkanı Gazeteci Yazar Ekrem Kızıltaş ise, şu değerlendirmede bulundu: “Birileri ‘Kaz Dağları talan ediliyor’ iddiaları üzerinden gürültü çıkarmaya çalıştı. Çıkardılar ama eninde sonunda meselenin Kaz Dağları ile ilgisi olmadığı, maden arama işlemi ile ilgili olduğu ve özellikle bu gürültüyü çıkaranların çoğunun çevrede, değişik yerlerde en az 8-10 tane maden sahasına sahip olup benzer çalışmalar yaptıkları ortaya çıktı. Bu konuyla alakalı büyük gürültü çıkaran sanatçı ve siyasetçi kesiminin Kaz Dağları’nın içinde çeşitli yerlerde inşaatlar yaptıkları, hatta bunlardan birisinin de 1-2 tane ile yetinmeyip, ailesiyle birlikte neredeyse Kaz Dağları’nı parselleyip, değişik yerlerde siteler inşaa ettikleri, bu süreçte ortaya çıktı. O yüzden esas meselenin altın çıkarmayı engellemek olduğu anlaşıldı. Orada yapılanların bir algı olduğu anlaşılınca, hareketlilik sona erdi. İnsanımız belli bir süre geçtikten sonra, birilerinin oluşturmaya çalıştığı algıları geç de olsa farkına vardığını görüyoruz. Büyük neticeler almak hayaliyle başlattıkları eylemden, bir netice alamadılar. Çok kısa sürede amacın çevre olmadığı ve ne oldukları ortaya çıktı. Kısa sürede geri çekilmek mecburiyetinde kaldılar.”