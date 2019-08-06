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Kaz Dağları nerede? Kaz Dağlarına nasıl gidilir?

Kaz Dağları'na yapılmak istenilen altın madenine karşı doğa ve yaşam için başlatılan çalışmalar sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası, Kaz Dağları bölgesinde gerçekleştirilecek altın arama faaliyetleri ile ilgili ortaya atılan yalan haberlere net cevap verdi. Peki bir anda ülke gündemine oturan Kaz Dağları nerede? Kaz Dağlarına nasıl gidilir? Kaz Dağlarında neler oluyor? İşte Kaz Dağları ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yapılan son dakika açıklaması...

06 Ağustos 2019 Salı 21:09
Kaz Dağları nerede? Kaz Dağlarına nasıl gidilir?

Kaz Dağları'na yapılmak istenilen altın madenine karşı doğa ve yaşam için başlatılan çalışmalar sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası, Kaz Dağları bölgesinde gerçekleştirilecek altın arama faaliyetleri ile ilgili ortaya atılan yalan haberlere net cevap verdi. Peki bir anda ülke gündemine oturan Kaz Dağları nerede? Kaz Dağlarına nasıl gidilir? Kaz Dağlarında neler oluyor?

Kaz Dağları nerede? Kaz Dağlarına nasıl gidilir?

Kazdağı eski ismiyle İda Dağı, Anadolu'nun kuzeybatısında bulunan, Biga yarımadasının en yüksek dağı. Ege Bölgesi ile Marmara Bölgesi'ni birbirinden ayıran Kazdağları, Çanakkale ve Balıkesir sınırları içinde yer alıyor. Edremit Körfezi'nin kuzeyini takiben, kuzey doğu yönünde yaklaşık 70  km. uzunluğunda olan Kazdağları, batıda Dede Dağı, ortada Kazdağı, doğuda Eybek Dağı, kuzeydoğuda Gürgen, Kocakatran, Küçükkatran ve Susuz Dağları'ndan meydana geliyor.

İşte Kaz Dağları ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yapılan son dakika açıklaması...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Kaz Dağlarına ilişkin yaptığı açaklamada şunları söyledi: Bir kere oradaki olan yer Kaz Dağları değildir. Arada 40 kilometre vardır. Kesilen ağaçların tamamı yerine fidan başka bir alana dikilmiştir. Burada yapılacak işlemler bittikten sonra buranın ağaçlandırılması tam olarak gerçekleşecektir. Söz konusu yer Kaz Dağlarına 40 kilometre uzaklıkta. Bu izinler iktidarlarımızdan önce 2001 yılında verilmiştir. CHP'li bir şahısla SİT izniyle ortadan kaldırılmış.

Kaz Dağlarında altın mı aranıyor?

Burada 14 bin civarında yeni ekim yapılmıştır. Sadece bu sene Çanakkale'de 2,5 milyon fidan dikilmiştir. Siyanürle ilgili söylentilerin doğru olmadığını uzmanlar söylüyor. Siyanürle arama söz konusu değil, izole ve kapalı mekanlarda gerçekleştiriliyor. Biz vatandaşlarımızın çevre hassasiyetiyle ortaya koyduğu bütün bu mevzulara saygılıyız. Fakat birtakım grupların maniple ettiği çalıştığını, hükümetle siyasi mücadelelerini bu örtü altında yapmaya çalıştıklarını, birtakım yatırımları engelleme içerisinde olduklarını görüyoruz. Çevreci dostlarımızla her zaman beraberiz.

"Sosyal medyada ortaya konulanların gerçekle alakası yoktur"

ÇET Raporuna karşı hiçbir şeye izin verilmeyecektir. Burada ticari faaliyetler gözetilirken verdiğimiz ruhsatlar çevresel etkiye uygun olarak hayata geçirilecektir. Ormanla ilgili ortaya koyulan prensiplerine tamamen uygun olarak takip edilecektir. Çevreyle ilgili hassasiyeti olan dostlarımızın her zaman yanındayız. Oradaki hassasiyetleri yakından takip ediyoruz. Ama sadece bu meseleyi siyasi mücadeleye dönüştürmeye çalışan grupların, çevreci vatandaşlarımızın büyük hassasiyetini çalmaya ve siyasal ajandalarına istihdam ettiklerine inanıyoruz. Bakanlığımız oradaki çevre örgütlerinin uygun bir şekilde bilgilendirilmesi gerekiyor. Bugün bir bilgilendirme başladı. Bundan sonra daha yoğun bilgilendirme yapılacaktır. Çevre konusunda hassasiyet gösteren bütün vatandaşlarımızın başımızın üstünde yeri vardır. Bu hassasiyetleri, vatandaşlarımızı kışkırtmaya çalışan birtakım radikal grupların, bunların mensubu bazı kişileri orada görüyoruz. Ortaya koyulan soruların hepsinin cevabı vardır. Sosyal medyada ortaya konulanların gerçeklerle alakası yoktur."

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 21:09
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