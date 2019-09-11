Kayyum döneminde işe alınan 7 kişi HDP’li belediye tarafından işten çıkarıldı

Batman’da kayyum döneminde işe alınan 7 kişinin HDP’li belediye tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığı iddia edildi.

Batman’da kayyum döneminde işe alınan 7 kişi, belediyenin HDP’ye geçmesi sonrası işten çıkarıldı. Hiçbir gerekçe gösterilmeden haksız yere işlerine son verildiğini iddia eden işçiler, hukuki yollardan haklarını arayacaklarını söylediler. İşten çıkarılan işçilerden Ferit Tuncer, kendisinden dalgıç ekibinin kurulması istendikten sonran ekipten atıldığını söyledi. Tuncer, "Batman Belediyesinde iki buçuk yıldır çalışmaktaydım. Cankurtaran olarak çalışıyorum, 4 Eylül 2019 tarihinde işten çıkartıldım. Hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkartıldık. Bazı basın açıklamaları yapılmış belediye tarafından, niteliksiz olduğum söylenmiş. Ben de buna ithafen geçtiğimiz aylarda boğulma vakalarının fazla olduğu dönemde yaşanan boğulmalardan sonra beni çağırdılar ve rica ettiler, ‘Profesyonel olarak Ferit tek dalgıç sensin, bir ekip kurar mısın?’ dediler, ben de olur dedim. Bir ekip istendi benden, ben de belediyeden genç ve dinamik bir ekip oluşmasını istedim. Bana ‘Hayır, bizim istediğimiz personelleri seçeceksin’ dediler, ben de onların istediği personelleri aldım. Antalya’da eğitime götürdük. Benimle birlikte eğitim aldılar. Kendileri de 3 yıldızlı sertifika aldıktan sonra Batman’a geri dönüş yaptık ve geri dönüş yaptıktan sonra bana söylenen şey, ‘Ferit seninle işimiz bitmiştir. Zaten ekibimiz var, seni sosyal medya paylaşımlarından dolayı ekipten çıkardık.’ Bunu sözlü olarak bana bildirdiler. Hiçbir gerekçe göstermeden beni çıkartıp, bir de basına niteliksiz diye bildirmeleri hoşuma gitmedi ve buradan da kendilerine bildiriyorum lütfen bir açıklama yapılsın, niteliksiz diye bir açıklama olamaz. İnşallah adalet yerini bulacak ve mahkemeye de, gerekli mercilere de başvurularımı yaptım” dedi.

Babalık iznindeyken işten çıkarıldı

Babalık iznindeyken işten çıkarıldığını belirten İnan Zengin ise, "Batman Belediyesinde telsiz teknisyeniyim. Kayyum döneminde işe girdiğim için baskı altına alındım. İstifa etmem istendi birkaç defa, istifa etmediğim için hem görevlerim elimden alındı bir teknisyen olarak hem de kötü birimlere sürüldüm. Şöyle acı bir durum var, eşim doğum yaptı, babalık iznindeyken ertesi gün bir SMS ile işten çıkarıldığımı duydum. Bu açıkçası beni çok üzdü. Bir belediye başkanının bizi karşısına alıp durumu izah etmesini beklerdik. Şundan dolayı sizi işten çıkardık diye ama tamamen uydurma gerekçelerle çıkarıldığımı öğrendim. Baskı altına alınan sadece ben değildim, birçok arkadaşım baskı altında, istifa edilmesi halen isteniyor. Mesela güvenlikçi arkadaşlarım var, kendileri belediyede güvenlik görevlisi olarak çalışıyorlar. Yalnız onlar da çöp kamyonlarının arkasında ve park sulamaya verilmişler. Kendileri de üzülerek istemeye istemeye bu işleri yapıyorlar. Sonuçta bir okul okumuşlar ve belli bir meslekleri var. Hiçbirimiz mesleğimizi yapamadık ve bizi zorla işten çıkmamız için tehdit ettiler. Açıkçası biz hakkımızı mahkeme nezdinde arayacağız ve mahkemede işe iade kararı alınacağını biliyoruz. Ama belediye başkanı bizi almamak için elinden geleni yapacaktır" diye konuştu.

"Gazi çocuğu olduğum için işten attılar"

Kayyum zamanında işe alındığını ve gazi çocuğu olduğu için iş yapmadığı bahane edilerek haksız yere işten çıkarıldığını söyleyen Ahmet Barış Akçal da, "Ben Batman Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğüne bağlı birimde elektrik teknisyeniyim ama teknik birim sorumluluğunu üstlenmiştim. Gazi çocuğuyum. Belediyede dönen bir takım olaylar yüzünden işlerini yapmıyorlar diye söylemişler. Her platformda dile getiriyorum birisi bizim işimizi yapmadığımızı dile getiriyorsa buyursun, benim gönlüm o konudan yana rahattır. Bunu ben bir rant olarak görüyorum. Sonuç itibarıyla biz devletimizin yanında olduğumuzdan dolayı işten atıldığımızı, böyle bir gerekçe olmasa, işimizi yapmasak belediye birimlerince zaten ihtarname çekilerek işimizi yapmıyor olduğumuzu beyan edebilirlerdi. Fakat beyan etmedikleri halde direkt bizden habersiz 04 koduyla iş çıkışlarımız verildi. 4 kodunu da belirteyim. Belirsiz bir iş yeri süreliğinde işverenin kendi inisiyatifiyle, kendi keyfiyle işten çıkarma modudur bu. Biz yasal ve hukuksal olarak bütün haklarımızı arayacağız. Ben sonuna kadar da söylüyorum. Eğer ki iş yapmadığımızı, çalışmadığımızı iddia eden varsa buyursun gelsin biz zaten buradayız. Hiçbir şekilde de geri tepmeyeceğiz, hakkımızı da sonuna kadar arayacağız. Ben ve 5 kişi işten çıkartıldı, diğer birimden de 1 arkadaşımız 29. maddeden çıkartılmış, onun da hukuksuzca çıkartıldığını düşünüyorum. Çünkü mobbing uygulama sistemine gidildi ve insanlar kendi meslek branşları haricinde farklı mesleklere yöneltilmeye çalışılıyor ve bu şekilde insanları bu işleri yapmadılar diye de iş çıkışlarını veriyorlar" şeklinde konuştu.