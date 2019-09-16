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Kayyımlara ve Demirtaş’ın tutukluluğuna karşı çıkan eski bakandan skandal çıkış!

Yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan'ın ekibinde olduğu konuşulan ve son dönemde kayyım atanan HDP'li belediyelere destek açıklamalarında bulunan eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan referandumdan "Evet" çıkmadığını öne sürerek büyük bir skandala imza attı. Günay'ın sözleri sosyal medyada tepki çekti.

16 Eylül 2019 Pazartesi 23:11
Kayyımlara ve Demirtaş’ın tutukluluğuna karşı çıkan eski bakandan skandal çıkış!

Eski AK Parti'li Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan referandumdan "Evet" çıkmadığını iddia etti.

Bir dönem AK Parti'de siyaset yapan eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan referandumdan "Evet" çıkmadığını iddia etti. Katıldığı bir tv programında açıklamalarda bulunan Günay, "Ben, 16 Nisan referandumunda da tıpkı bu mart seçimleri gibi, haziran seçimleri gibi bir sonuç çıktığına inanıyorum." dedi.

İlginç çıkış

"İstanbul’un Üsküdar’ından, Eyüp’ünden, Ümraniye’sinden, Fatih’inden; Balıkesir’den, Manisa’dan, İzmir’den, Adana’dan, Mersin’den, Diyarbakır’dan, Hatay’dan, Antalya’dan ‘Hayır’ çıkmıştı. Ankara’dan da ‘Hayır’ çıkmıştı." açıklamasında bulunan Günay, "Konya’dan, Kayseri’den, Trabzon’dan çıkan ‘Evet’ oylarıyla ‘Türkiye çapında evet çıktı’ denildi. Rakam açıklanmadı. Oran açıklanmadı." ifadelerini kullandı.

Muhalefetin o eşikte de iktidarı sarsabilecek o hamleyi, halkın hamlesini değerlendirmeyi başaramadığını belirten Günay, "Yerel seçimlere geldik. Bereket versin ki 31 Mart’ta daha dirayetli birtakım adaylar çıktı ve belki Türkiye’nin bütün kılcal damarlarında adaylar olduğu için herkes sandığa daha fazla sahip çıktı ve bizi 23 Haziran sonuçlarına getirdi. Ama normal olarak bence 2015’ten bu yana yapılan bütün seçimlerde, bu iktidarın değişmesi gerekirdi. Yani bunun şartları olgunlaşmıştı." dedi.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 23:11
  1. Trabzon
  2. Manisa
  3. Konya
  4. Kayseri
  5. İzmir
  6. İstanbul
  7. Mersin
  8. Hatay
  9. Diyarbakır
  10. Balıkesir
  11. Antalya
  12. Ankara
  13. Adana
  14. Ertuğrul Günay

YORUM YAZ

  • Özkan yargıcÖzkan yargıc13 dk önce
    Memleket pislik ve hainle dolu
  • Ökgeş emmi Ökgeş emmi 16 dk önce
    Lan bu beygire arpayı kim çok verdi.?
  • 12312325 dk önce
    Katranı kaynatsan olur mu şeker?
  • YilmazYilmaz31 dk önce
    Ah ak parti ah. Birde gittin şunubakan yaptıydin başımıza solcu adamı.
  • gökhangökhan31 dk önce
    şimdiye kadar nerdeydin
  • Remzi HocaoğluRemzi Hocaoğlu40 dk önce
    Şeytanların insan kılıklarından korkacaksınız.

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