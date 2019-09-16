Kayyımlara ve Demirtaş’ın tutukluluğuna karşı çıkan eski bakandan skandal çıkış!

Eski AK Parti'li Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan referandumdan "Evet" çıkmadığını iddia etti.

Bir dönem AK Parti'de siyaset yapan eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan referandumdan "Evet" çıkmadığını iddia etti. Katıldığı bir tv programında açıklamalarda bulunan Günay, "Ben, 16 Nisan referandumunda da tıpkı bu mart seçimleri gibi, haziran seçimleri gibi bir sonuç çıktığına inanıyorum." dedi.

İlginç çıkış

"İstanbul’un Üsküdar’ından, Eyüp’ünden, Ümraniye’sinden, Fatih’inden; Balıkesir’den, Manisa’dan, İzmir’den, Adana’dan, Mersin’den, Diyarbakır’dan, Hatay’dan, Antalya’dan ‘Hayır’ çıkmıştı. Ankara’dan da ‘Hayır’ çıkmıştı." açıklamasında bulunan Günay, "Konya’dan, Kayseri’den, Trabzon’dan çıkan ‘Evet’ oylarıyla ‘Türkiye çapında evet çıktı’ denildi. Rakam açıklanmadı. Oran açıklanmadı." ifadelerini kullandı.

Muhalefetin o eşikte de iktidarı sarsabilecek o hamleyi, halkın hamlesini değerlendirmeyi başaramadığını belirten Günay, "Yerel seçimlere geldik. Bereket versin ki 31 Mart’ta daha dirayetli birtakım adaylar çıktı ve belki Türkiye’nin bütün kılcal damarlarında adaylar olduğu için herkes sandığa daha fazla sahip çıktı ve bizi 23 Haziran sonuçlarına getirdi. Ama normal olarak bence 2015’ten bu yana yapılan bütün seçimlerde, bu iktidarın değişmesi gerekirdi. Yani bunun şartları olgunlaşmıştı." dedi.