Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a kayyum tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir gazetecinin "İstanbul'a kayyum mu atanacak?" sorusuna "Pazar günü açıklayacağım" demiş ve bugün katıldığı canlı yayında böyle bir şeyin söz konusu olmadığını belirtmişti.

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"Hala o noktadayım"

İçişleri Bakanı Soylu'nun 'kayyum' açıklamalarına tepki gösteren İmamoğlu, "Devlet adamlığı çok düşünüp az konuşmayı gerektiren bir makam. Çünkü herkesi etkiliyor. Sizi tüm Türkiye hatta dünya dinliyor. Önemsememiştim başta, polemikten uzak durmak istediğimi belirtmiştim ve hala o noktadayım." ifadelerini kullandı.

Tatili yarıda kesti

İçişleri Bakanlığınca HDP'li 3 büyükşehir belediyesi için verilen kayyım atanmasının ardından Bodrum'daki tatilini bırakıp İstanbu'a dönen İmamoğlu, "Öyle İstanbul’a gözdağı falan. Herkes haddini bilecek. Biz işimizin başındayız, tam olduğumuz yerdeyiz" demişti.

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