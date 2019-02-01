'Kayyım' tehdidinde bulunan HDP'li Bilgen'den 'ittifak' itirafı: CHP bize, biz CHP'ye ilk koşacak partileriz

Taha Emre ÖZDEMİR ANKARA

CHP'nin Kars Belediye Başkan adayı Taner Toraman, HDP'nin Kars adayı Ayhan Bilgen'i henüz adaylığı açıklanmadan önce ziyaret etti. Söz konusu ziyaretin görüntüleri amatör bir cep telefonu tarafından kaydedildi. Ziyarette CHP'lilere hitaben konuşma yapan HDP'li Ayhan Bilgen'in ifadeleri, CHP-HDP ittifakını gözler önüne serdi. Bilgen ziyarette "CHP'nin başına bir şey geldiğinde yardımlarına koşacak ilk parti biziz" dedi.

"Önemli olan ekip çalışmamız"

Konuşmasında amaçlarının toplumsal bir çaba olduğunu iddia eden Bilgen, "Partim beni seçer ve aday gösterirse iyi ama beni yapmazsa kötü anlayışı çok yanlış. Aynı şey CHP için de geçerli. CHP, burada 'Başkanımızı' seçmiş ise bu partinin tercihidir. Yani onu aday yaptılarsa CHP batmıştır, bitmiştir denilirse o zaman bunu söyleyenler kendilerine yer arayacaklar. İşte bu anlayışı Kars'tan çıkarmamız lazım. Burada önemli olan şahıslar değildir. Önemli olan partiler ve toplumsal mücadeleler ile ekip çalışmasıdır. Biz burada toplumsal bir çabanın derdindeyiz" diye konuştu.

"CHP'yi ilk savunacak biz olmalıyız"

Bugün başımıza bir şey gelse ilk koşacak parti CHP’dir diyen Bilgen "Siyasette birinci kural, kim kazanırsa kazansın Kars'ın kazanmış olacağını düşünerek onun arkasında durmaktır. Biz kazandığımızda eğer bu irade tanınmaz ve böyle bir şeye yeltenilirse (Kayyım), eminim önce onlar (CHP) sahip çıkarlar bize. Aynı şey CHP için söz konusu olursa; 'CHP'ye yönelik bir tuzak bir komplo ki hepimiz biliyoruz yapılıyor ve birtakım hazırlıklar içindeler; böyle bir olay yaşandığında da CHP'yi ilk savunacak biz olmalıyız" ifadelerini kullandı.

"Kayyım konusunda son kez uyarıyorum"

Bilgen, HDP'nin PKK ile işbirliği yapan belediyelerine yönelik ‘kayyım’ atanması hakkında konuşurken "Değerli arkadaşlar korku yayarak, komplo teorileri kurarak, dedikodu yayarak oy almaya kalkmanın kendisi de bir tür oy hırsızlığıdır. Bu 'kayyım' atanacağı dedikodusu ile kampanya yürürse, yarın Halit Paşa açılışımızda o kadar ağır mesajlar veririm ki çok net bir biçimde son kez uyarıyorum" ifadeleri ile tehditler savurdu.

Toramana Uyarı: Erdoğan nefretiniz vatanseverliğinizi aşmaktadır

Ortaya çıkan görüntülere ilişkin Yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Vatan Partisi Kars Belediye Başkan adayı Tuncay Mutluer, CHP’li Toraman’a tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, ülkemizin her şehrinde HDP ile ittifak yapmak, bu planlara ve amaçlara hizmet etmek, Türkiye'yi bölme planlarına ortak olmak anlamı taşımaktadır. HDP Kars Belediye Başkan adayı Ayhan Bilgen ile el ele veren, CHP Kars Belediye Başkan adayı Taner Toraman ve CHP Kars İl Örgütü'nü de uyarıyoruz: Erdoğan nefretiniz, vatanseverliğinizi aşmaktadır. Kars halkı, vatanseverdir. HDP ile işbirliği yapanlar yenilir. Başka seçenek yoktur! "