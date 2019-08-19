Kayyım kararı sonrası Abdullah Gül'den ilk açıklama Yeni parti hazırlığındaki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, HDP'li Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarını görevden almasına tepki gösterdi.

HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım ataması sonrası 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İçişleri Bakanlığı'nın Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarını görevden almasına ilişkin bir açıklama yaptı. Kayyım atamalarına tepki gösteren Gül, "Daha yeni seçilmiş belediye başkanlarının 'bu şekilde' görevden alınmaları demokrasimiz için doğru olmamıştır" ifadelerine yer verdi. Kayyım atamaları sonrası Ahmet Davutoğlu'ndan ilk açıklama

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