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Kayyım geldi! FETÖ'nün planları suya düştü

FETÖ'nün en önemli finans kaynaklarından biri olan Kaynak Holding'e kayyım atanmasıyla yaklaşık 50 milyon liranın Teksas'ta bulunan 2 farklı şirkete aktarılması engellendi.

18 Ekim 2018 Perşembe 09:00
Kayyım geldi! FETÖ'nün planları suya düştü

İstanbul Emniyeti Mali Suçlar Şubesi FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonda 27 kişiyi gözaltına almıştı. Örgütün kayyum atanan en önemli şirketi olan Kaynak Holding'den yurtdışına para aktarıldığı tespiti üzerina yapılan operasyonun ayrıntılarına ulaşıldı.

Kayyım atanacağını önceden öğrendiler

Buna göre; Kasım 2015'te Kaynak Holding'e kayyım atanacağını önceden öğrenen FETÖ üyeleri, ABD'nin Teksas eyaletinde Keles Grup Inc. ve Auto Keles Sales Inc. adlı iki ayrı şirket kurdu. 1 milyon lira, Teksas'taki şirketlere aktarıldı. Kaynak Holding'e bağlı çok sayıda gayrimenkul ise FETÖ üyelerinin üzerine geçirildi. FETÖ üyeleri, bazı hayali satış işlemleri ile holding bünyesindeki şirketleri çekler imzalatılarak birbirlerine borçlandırdı ve holdinge kayyım atandıktan sonra paraları "Kaynak Holding'in bize borcu var" diyerek geri almayı planladı. Sabah'ın haberine göre, kayyım atandıktan sonra FETÖ üyelerinin planları alt üst oldu. Kaynak Holding'e kayyım atanmasıyla yaklaşık 50 milyon liranın Teksas'taki iki farklı şirkete aktarılması engellendi.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 09:00
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