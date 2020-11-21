  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kayyım atanan belediyeler! Kaynakları ‘dağ’a değil millete hizmet için harcadı
Gündem

Kayyım atanan belediyeler! Kaynakları ‘dağ’a değil millete hizmet için harcadı

İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan ‘Terörden Arındırılmış Belediyeler ve Hizmetler’ kitabına göre belediye kanlaklarını terör örgütüne kullandığı için görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 140 milyon lira borç ödedi, 363 milyon lirayı yatırımlara aktardı.

Yeniakit Publisher
2020-11-21 12:22:00 -
Kayyım atanan belediyeler! Kaynakları ‘dağ’a değil millete hizmet için harcadı

140 bin ton sıcak asfalt, 282 kilometre stabilize yol, 30 kilometre sathi kaplama, 112 kilometre içme suyu hattı, 34 kilometre kanalizasyon hattı ile 23 bin 850 metrekare taş döşemesi yapıldı. 292 milyon lira borcun ödenip 307 milyon lira yatırımın yapıldığı Mardin’de ise 30 kilometre sıcak asfalt, 113 kilometre sathi kaplama, 260 kilometre stabilize yol, 158 bin metrekare parke taşı döşemesi, 110 kilometre içme suyu hattı, 54 kilometre içme suyu isale hattı, 16 kilometre kanalizasyon hattı vatandaşın hizmetine sunuldu. Van’da 571 milyon lira borç ödendi, 319 milyon liralık yatırım kapsamında 31,5 kilometre sıcak asfalt, 785 kilometre stabilize yol ve 17 bin metrekare parke taşı döşemesi yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan canını tehlikeye atarak gitmişti! Dönüm noktası oldu
Gündem

Erdoğan canını tehlikeye atarak gitmişti! Dönüm noktası oldu

Anadolu Ajansı'nda yayımlanan, 'Somali'de yaklaşan seçimler ve olası dış müdahale' başlıklı makalede, "Dünyanın dört bir yanındaki pek çok ü..
Almanya'dan çarpıcı Türkiye itirafı: Avrupa baş edemez
Gündem

Almanya'dan çarpıcı Türkiye itirafı: Avrupa baş edemez

Almanya merkezli Tagesschau sitesinde yayımlanan analiz yazısında Türk SİHA'larından övgüyle bahsedildi. Karabağ cephesinde Türkiye tarafınd..
Çobanlar ile çiftçiler çatıştı, 500 bin kişi bölgeden kaçtı!
Dünya

Çobanlar ile çiftçiler çatıştı, 500 bin kişi bölgeden kaçtı!

Nijerya Devlet Acil Durum Yönetim Ajansı (SEMA) Genel Sekreteri Emmanuel İshior, Benue eyaletindeki çobanlar ile çiftçiler arasında devam ed..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay