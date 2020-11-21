Kayyım atanan belediyeler! Kaynakları ‘dağ’a değil millete hizmet için harcadı

140 bin ton sıcak asfalt, 282 kilometre stabilize yol, 30 kilometre sathi kaplama, 112 kilometre içme suyu hattı, 34 kilometre kanalizasyon hattı ile 23 bin 850 metrekare taş döşemesi yapıldı. 292 milyon lira borcun ödenip 307 milyon lira yatırımın yapıldığı Mardin’de ise 30 kilometre sıcak asfalt, 113 kilometre sathi kaplama, 260 kilometre stabilize yol, 158 bin metrekare parke taşı döşemesi, 110 kilometre içme suyu hattı, 54 kilometre içme suyu isale hattı, 16 kilometre kanalizasyon hattı vatandaşın hizmetine sunuldu. Van’da 571 milyon lira borç ödendi, 319 milyon liralık yatırım kapsamında 31,5 kilometre sıcak asfalt, 785 kilometre stabilize yol ve 17 bin metrekare parke taşı döşemesi yapıldı.