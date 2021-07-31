  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünyada Grönland alarmı
Tarlada çıkıp bahçeye de sıçrayan yangın söndürüldü! 1 şüpheli gözaltında
Azerbaycan'dan gelen ekip müdahaleye başladı
Çıkardığı yangını izlerken yakalandı
Ekonomi KAYÜ öğretim görevlisi alımı
Ekonomi

KAYÜ öğretim görevlisi alımı

Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü'nden (KAYÜ) yapılan açıklamaya göre öğretim görevlisi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-31 15:23:57 - 2021-07-31 15:23:57
KAYÜ öğretim görevlisi alımı

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ KAYÜ

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Kayseri Üniversitesi birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09/11/2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde öğretim elemanları alınacak. 

İlan Tarihi 30/07/2021

Son Başvuru Tarihi 13/08/2021

Ön Değerlendirme Tarihi 19/08/2021

Sınav Tarihi 24/08/2021

Sonuçların Açıklanacağı Tarih 31/08/2021

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay