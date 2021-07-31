KAYÜ öğretim görevlisi alımı
Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü'nden (KAYÜ) yapılan açıklamaya göre öğretim görevlisi alınacak.
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ KAYÜ
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Kayseri Üniversitesi birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09/11/2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde öğretim elemanları alınacak.
İlan Tarihi 30/07/2021
Son Başvuru Tarihi 13/08/2021
Ön Değerlendirme Tarihi 19/08/2021
Sınav Tarihi 24/08/2021
Sonuçların Açıklanacağı Tarih 31/08/2021
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