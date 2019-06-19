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KAYSO Başkanı Büyüksimitci, "İVME Paketi İhracat Potansiyelini Arttıracak Diye Düşünüyorum"

Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıklamış olduğu İVME Finansman Paketi ve kredi kartları taksit sayısında yapılan yeni düzenlemeleri değerlendirdi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 11:18
KAYSO Başkanı Büyüksimitci, "İVME Paketi İhracat Potansiyelini Arttıracak Diye Düşünüyorum"

Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıklamış olduğu İVME Finansman Paketi ve kredi kartları taksit sayısında yapılan yeni düzenlemeleri değerlendirdi.


“Öncelikle hükümetimize başta Cumhurbaşkanımıza, Hazine ve Maliye Bakanımıza teşekkür etmemiz gerekiyor" diyen Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, İVME Finansman Paketi’nin önemli olduğunun altını çizerek, "Bu güne kadar açılan destek paketleri içerisinde özellikle ithalat girdisi yüksek. Açıklanan pakette yaklaşık 44 milyar dolarlık ithalatı olan, ihracat potansiyeli yüksek olan sektörlere oluşturulan bir imkan. Burada özellikle dış ticaret açığı veren hammadde ile ilgili bir paket hazırlandı. Burada 3 tane ana konu var birisi hammadde ve ara mallar. Diğeri makine imalatı ve tarım. Burada özellikle 2 yıla kadar ana para geri ödemesiz azami 10 yıl vadeli. Bu hakikatten gelişmiş ülkelerde gördüğümüz yatırım ve kredilerle benzer şekilde ayrıca işletme kredisi olarak da 1 yıl geriödemesiz olmak üzere 5 yıl olan toplamda krediler" ifadesinde bulundu.


Türkiye’nin çok ciddi bir potansiyeli olduğunu ancak firmaların mevcut şartlardan dolayı üretim ve yatırım ile ilgili zorlandıklarını dile getiren Büyüksimitci şu değerlendirmede bulundu:


"Özellikle hibe paketi ben inanıyorum ki orta ve uzun vade de Türkiye’nin cari açığını daha da azaltacak ithalat ihracat potansiyelini daha da arttıracak diye düşünüyorum. Tarımcılıkla ilgili de özellikle seracılıktan bahsettik. Bir takım ithalatı yapılan ürünlerde niye yapıyoruz diye konuşuyoruz burada da bir paket var. Bu 3’lü paketin içerisinde her biri birbirinden önemli destekler. Burada anapara ve faizle ilgili hadisesi ise 2 tür faiz uygulanabilir diyor. Birincisi TÜFE baz alarak faiz uygulanabilir. İkincisi ise devlet iç borçlanma senet oranına göre uygulanabilir. Dolayısıyla ikisini de yatırımcı, iş adamları, sanayicilerimiz tercih edebilir. Bizler zaten enflasyonun bu şekilde gitmeyeceğini biliyoruz. Devlet iç borçlanma senetlerinin faizlerinin daha da düşeceğini biliyoruz. İleriye yönelik de piyasaya olan güveni arttıracak. Hakikatten önemli bir paket sanayimiz ve yatırımcılarımıza orta ve uzun vadede çok faydası olacak diye inanıyorum.”


Kredi kartı taksit sayılarında geçtiğimiz hafta yapılan yeni düzenleme ile ilgili olarak ise Başkan Büyüksimitci şunları söyledi:


“Biliyorsunuz ki Kayseri’de özellikle elektrikli ev aletleri ve mobilya ilk ana sektörümüz. Burada hem istihdam açısından hem de ihracat açısından keza Kayseri’nin ihracatı artması için çaba gösteren sektörlerimiz. İç piyasa de Türkiye’de hakikatten en büyük kapasitesine sahip şehriyiz. İç piyasada da ciddi markalaşmış ürünlerimiz var. Dolayısıyla kredi kartlarının taksit sayısının 12 den 18’e çıkmış olması çok olumlu etkileyecek diye düşünüyorum. Özellikle iç piyasanın hareketlenmesi konusu yaz ayına girerken biliyorsunuz yaz ayına girerken insanların mobilya ihtiyaçları daha fazla. Bu iyi bir fırsat oldu diye inanıyorum. Ve direkt reel sektörü etkileyecek, hane halkını da daha kolay ödemeye teşvik edecek bir unsur. İnşallah Kayseri’mize olumlu ve etkili yararları olacaktır.”

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 11:18
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