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Ekonomi KAYSO Başkanı Büyüksimitci: "Büyüme ve sanayi üretim endeksindeki artışlar bizi 2021 için umutlandırıyor"
Ekonomi

KAYSO Başkanı Büyüksimitci: "Büyüme ve sanayi üretim endeksindeki artışlar bizi 2021 için umutlandırıyor"

Yeniakit Publisher
2020-12-29 12:51:52 -
KAYSO Başkanı Büyüksimitci: "Büyüme ve sanayi üretim endeksindeki artışlar bizi 2021 için umutlandırıyor"

KAYSERİ (AA) - Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, büyüme rakamları ve sanayi üretim endeksindeki artışların kendilerini 2021 yılı için umutlandırdığını bildirdi.

Büyüksimitci, odanın videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilen aralık ayı olağan meclis toplantısında yaptığı konuşmada, gerek ekonomik gerekse sosyal açıdan birçok olumsuzlukla dolu bir yılı geride bıraktıklarını ve kayıpları telafi etme adına 2021 yılından umutlu olduklarını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm dünyada ciddi bir ekonomik daralmaya sebep olduğuna değinen Büyüksimitci, salgına bağlı ekonomik zorluklar Türkiye’yi etkisi altına alsa da gerek büyüme rakamları gerekse sanayi üretim endeksindeki artışların kendilerini 2021 adına umutlandırdığının ifade etti.

Büyüksimitci, 2021'in aşı ve toparlanma yılı olacağını aktararak, "Genel kanı, aşı ile birlikte küresel büyümenin 2021'de hızlı şekilde toparlanacağı yönünde. Önümüzdeki yıl sürdürülebilir bir enflasyon, istikrarlı bir faiz ve kur düzeyi ile birlikte ekonomimize olan güvenin tesis edilerek, yatırımcılarımızın yeniden yatırım fırsatlarını değerlendirmeye alacaklarına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Birçok sektörde ham madde temininde zorluklar yaşandığına değinen Başkan Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"Ham madde ve ara mamul sorununun ivedilikle çözülmesi için TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na konuyu ilettik. Kendisi bizzat konuyu bakanlıklar nezdinde takip ediyor. İnşallah kısa sürede çözülmesini ümit ediyoruz. Sanayicinin eleman sıkıntısı bu yıl da devam ediyor. Gençleri sanayide istihdam edemedik. Gençler daha çok hizmet sektörü ve resmi kurumları tercih etti. Bu konuyu önümüzdeki günlerde kapsamlı bir şekilde ele alarak gerekli girişimlerde bulunacağız."

KAYSO ve Kayseri Ticaret Odası ortaklığında, ORAN desteği ile yürüttükleri Verimlilik Koordinasyon Ofisi Projesi hakkında da bilgiler veren Büyüksimitci, proje kapsamında mobilya, elektrikli ev aletleri, fabrikasyon metal ürünleri ve makine imalat sektörlerinde faaliyet gösteren 50 firmaya yalın dönüşüm danışmanlık hizmeti vereceklerini aktardı.

Büyüksimitci, TÜİK verilerine göre, Kayseri olarak ekim ayında Türkiye ortalamasının yaklaşık üç katı büyüme yakaladıklarını, ocak-ekim verilerine bakıldığında ise Kayseri olarak iller arası sıralamada yeniden 10. sıraya çıktıklarını kaydetti.

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