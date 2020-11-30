  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi KAYSO Başkanı Büyüksimitci büyüme rakamlarını değerlendirdi:
Ekonomi

KAYSO Başkanı Büyüksimitci büyüme rakamlarını değerlendirdi:

"Böylesi zorlu bir dönemde 2. çeyrekte yaşanan 9,9 daralmanın ardından 3. çeyrekte Türk ekonomisindeki yüzde 6,7’lik büyüme bizler için büyük moral ve motivasyon kaynağı oldu"

Yeniakit Publisher
2020-11-30 15:04:09 -
KAYSO Başkanı Büyüksimitci büyüme rakamlarını değerlendirdi:

KAYSERİ (AA) - Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, 3. çeyrek büyüme rakamlarının sanayiciler için moral kaynağı olduğunu bildirdi.

Büyüksimitci, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hem diğer ülkelerin hem de Türkiye'nin finansal anlamda oldukça kritik bir süreçten geçtiğini belirtti.

Büyüksimitci, Türkiye'nin üçüncü çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin, "Böylesi zorlu bir dönemde 2. çeyrekte yaşanan 9,9 daralmanın ardından 3. çeyrekte Türk ekonomisindeki yüzde 6,7'lik büyüme bizler için büyük moral ve motivasyon kaynağı oldu." ifadesini kullandı.

Türkiye ekonomisinin yeniden büyüme dönemine gireceğine inandıklarını belirten Başkan Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomide ve hukukta yeni bir reform başlatmasıyla yeni kısıtlamalara rağmen inşallah 2020 yılını az da olsa büyüme ile kapatacağımızı düşünüyorum. Biz de oda ve borsalar olarak Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu önderliğinde bu sürece elimizden gelen katkıyı sağlayacağız. Türkiye, bu performansıyla G-20 ülkeleri içinde 3. çeyrekte en hızlı büyüyen ülke oldu. Pandemi dönemini en az hasarla atlatan ülkelerden biri olacağız. TÜİK verilerine göre yılın 3. çeyreğinde özellikle sanayide yaşanan yüzde 8'lik büyüme bizi mutlu etti."

Sanayi üretiminin ülkelerin gelişmesi ve refah seviyesinin yükselmesi açısından çok büyük öneme sahip olduğuna değinen Büyüksimitci, ülke ekonomisine katkı yapan üyelerine teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koronavirüse yakalanmış hamile kadından doğan bebek şaşırttı!
Dünya

Koronavirüse yakalanmış hamile kadından doğan bebek şaşırttı!

Singapurlu kadın, martta hamileyken yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı, kadının kasımda dünyaya getirdiği bebeğinde antikorlar tespi..
CHP'yi karıştıran iddia! '20 isim Mustafa Sarıgül'ün partisine geçiyor'
Siyaset

CHP'yi karıştıran iddia! '20 isim Mustafa Sarıgül'ün partisine geçiyor'

Yeni parti kuracağını resmen açıklayan Mustafa Sarıgül'ün CHP'den 20 milletvekili transfer edeceği konuşuluyor. CHP yönetimi ise son gelişme..
Korkuya neden oldu: Dünya'ya düşerken ateş topuna dönen göktaşı geceyi gündüz yaptı!
Dünya

Korkuya neden oldu: Dünya'ya düşerken ateş topuna dönen göktaşı geceyi gündüz yaptı!

Japonya'da bir göktaşının atmosfere girince ateş topuna dönüşerek düşmesi sosyal medyada gündem oldu. Patlama sesi çıkaran göktaşı halk aras..
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay