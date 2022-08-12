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Spor Kayserispor'un kadrosu belli oldu
Spor

Kayserispor'un kadrosu belli oldu

Kayserispor’un İstanbulspor maçı kamp kadrosu açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-12 23:26:00 -
Kayserispor'un kadrosu belli oldu

Süper Lig’in 2. haftasında sahasında İstanbulspor’u konuk edecek Kayserispor’un maç kadrosu belli oldu.

Teknik direktör Çağdaş Atan, sarı-kırmızılı oyuncular içerisinden 22 isim belirledi. Sakatlığı bulunan Olivier Kemen ve Joseph Attamah ile kırmızı kart cezalısı Ali Karimi’nin olmadığı kadroda şu isimler var:

Cenk Gönen, Bilal Bayezit, Dimitrios Kolovetsios, Onur Bulut, Majid Hosseini, Lionel Carole, Uzodimma, Ramazan Civelek, Nurettin Korkmaz, Gustavo Campanharo, Yaw Ackah, Bernard Mensah, Hayrullah Erkip, Miguel Cardoso, Andrea Bertolacci, Carlos Mane, Emrah Başsan, Mame Thiam, Gökhan Sazdağı, Mustafa Pektemek, İlhan Parlak ve Mario Gavranovic.

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