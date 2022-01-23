Kayserispor'u deviren Kasımpaşa seriye bağladı!
Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde Kasımpaşa sahasında Kayserispor'u 3-1 mağlup etti ve ligde üst üste 5. galibiyetini aldı.
Kasımpaşa ile Kayserispor Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Kasımpaşa, 3-1 kazandı.
Kayserispor, 12. dakikada Gavranovic'in golüyle öne geçti: 0-1. Golün ardından daha baskılı bir oyun sergileyen Kasımpaşa, 14. dakikada Yasir Subaşı'nın kendi kalesine, 36. dakikada Umut Bozok ve 53. dakikada Ahmet Engin'in kaydettiği gollerle sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Ligde üst üste 5. galibiyetini alan Kasımpaşa, bu sonuçla puanını 27'ye çıkardı. Kayserispor ise 31 puanda kaldı.
Kasımpaşa gelecek hafta deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak. Kayserispor ise Hatayspor'u konuk edecek.
KASIMPAŞA - KAYSERİSPOR: 3-1
STAT: Recep Tayyip Erdoğan
HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan
KASIMPAŞA: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Donk, Brecka, Evren Eren Elmalı, Tarkan Serbest, Doğucan Haspolat, Mortadha (Dk. 89 Mehmet Feyzi Yıldırım), Hajradinovic, Ahmet Emin Engin (Dk. 68 Fall), Umut Bozok (Dk. 90+6 Varga)
KAYSERİSPOR: Silviu, Onur Bulut, Uğur Demirok, Hosseini, Yasir Subaşı (Dk. 46 Cardoso), Emrah Başsan (Dk. 46 İbrahim Akdağ), Aldulkadir Parmak, Attamah, Gökhan Sazdağı (Dk. 46 Mane), Gavranovic (Dk. 87 İlhan Parlak), Mustafa Pektemek (Dk. 56 Bertolacci)
GOLLER: Dk. 14 Yasir Subaşı (k.k.), Dk. 36 Umut Bozok, Dk. 52 Ahmet Emin Engin (Kasımpaşa) - Dk. 12 Gavranovic (Yukatel Kayserispor)
SARI KARTLAR: Donk, Ertuğrul Taşkıran (Kasımpaşa) - Gökhan Sazdağı, Bertolacci (Yukatel Kayserispor)