Kayserispor’dan Beşiktaş’a: Alpay Çelebi’yi Kayserispor’a gönderen Beşiktaş’ın mesajına sarı kırmızılı kulüp cevap verdi.

Alpay Çelebi’yi Kayserispor’a gönderen Beşiktaş’ın mesajına sarı kırmızılı kulüp cevap verdi.

Alpay Çelebi’yi 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katan İstikbal Mobilya Kayserispor, genç oyuncu ile ilgili sosyal medya üzerinden Beşiktaş’ın yazısına cevap verdi.

Beşiktaş’ın resmi Twitter hesabı üzerinden “Alpay’ımız size emanet. Başarılar Alpay” mesajı paylaşırken İstikbal Mobilya Kayserispor ise bu mesaja “Gözünüz arkada kalmasın. O artık bizden biri. Erciyes’in kurtları” diye cevap verdi.

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