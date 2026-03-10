Kayserispor'da Samsun mesaisi başladı! Erling Moe zafer istiyor
Zecorner Kayserispor, Süper Lig’in 26’ncı haftasında deplasmanda oynayacağı kritik Samsunspor mücadelesi için kolları sıvadı. Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen sarı-kırmızılılar, 15 Mart Pazar günü saat 20.00’de oynanacak zorlu maç öncesi Recep Mamur Tesisleri’nde ilk antrenmanına çıktı.
SÜPER Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, 26'ncı haftada deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kayserispor, Süper Lig’in 26’ncı haftasında 15 Mart Pazar günü saat 20.00’de deplasmanda Samsunspor'un konuğu olacak. Sarı-kırmızılı ekip, bugün yaptığı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Erling Moe yönetiminde, Recep Mamur Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmalarıyla devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından sona erdi.