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Kayserispor'da mesai yarın başlıyor

Yarın kulüp tesislerinde bir araya gelerek yeni sezonun ilk çalışmasını gerçekleştirecek.

28 Haziran 2018 Perşembe 11:29
Kayserispor'da mesai yarın başlıyor

Kayserispor, 2018-2019 sezonunu yarın açacak. Kulüp tesislerinde teknik direktör Ertuğrul Sağlam nezaretinde toplanacak olan sarı-kırmızılılar yeni sezonun ilk çalışmasını gerçekleştirecek. 

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Kayseri kampını Erzurum ve Hollanda kamplarının izleyeceğini söyledi. Bedir, ''Şu ana kadar Süper Lig takımları arasında transferini büyük ölçüde tamamlayan, sezon planmasını yapıp, erkenden kampa girecek tek takımız. Kayseri kampı toparlanma kampı olacak. Teknik kadromuz oyuncularımızla kaynaşacak. Teknik kadro eldeki oyuncuları yakından görecek. 6 Temmuz'da imza töreni ve büyük taraftarımızla buluşarak, yeni sezonun tanıtımını yapacağız. Karpuzatan kadir Has tesislerimizdeki bu sezonun ilk buluşması için taraftarımız çok renkli hazırlık yapıyor. 6 Temmuz'a kadar izinli olan, milli takım kamplarında bulunan oyuncularımızda aramıza katılacak'' dedi.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 11:29
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