Kayserispor'da Göztepe maçı hazırlıkları
KAYSERİ (AA) - Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 11. haftasında 5 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, Göztepe maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.