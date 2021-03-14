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Spor Kayserispor’da, Fatih Karagümrük maçı hazırlığı
Spor

Kayserispor’da, Fatih Karagümrük maçı hazırlığı

Kayserispor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-14 16:00:00 -
Kayserispor’da, Fatih Karagümrük maçı hazırlığı

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 31. haftasında 19 Mart Cuma günü deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, teknik sorumlu Uğur Kulaksız yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve açma-germe hareketleriyle başlayan idman, top kapma ve pas çalışmasıyla tamamlandı.

Kulüp başkanı Berna Gözbaşı ve yönetim kurulu üyeleri de antrenmanı bir süre takip etti.

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