  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Kayserispor'da Bayram Bektaş dönemi

Sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Bayram Bektaş ile 3 yıllık anlaşma imzaladı - Kulüp başkanı Berna Gözbaşı: - "Yaptığımız görüşmelerde ve değerlendirmelerde, Bayram Bektaş hocamızla bu hedeflerde uzun vadeli yürüyebileceğimize inandık" - Bayram Bektaş: - "Başkanım bana Kayserispor'un vizyonunu, hem kısa hem de uzun vadedeki sportif beklentisini ilettiğinde, bu projenin bir parçası olmak istediğim için tereddütsüz kabul ettim"

Yeniakit Publisher
2020-08-10 13:08:27 -
Kayserispor'da Bayram Bektaş dönemi

KAYSERİ (AA) - Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, teknik direktör Bayram Bektaş ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen törende Bayram Bektaş, kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, törende yaptığı açıklamada, Bayram Bektaş ile kulübe değer katacağına inandıkları için anlaşma sağladıklarını söyledi.

Bektaş'ın tecrübelerinden faydalanmak istediklerini vurgulayan Gözbaşı, şunları kaydetti:

"Biz bu sezona değişim parolasıyla girdik. Kısa, orta ve uzun vadeli planlar yaptık. Bu kulübün geleceği için, idari ve sportif anlamda çok keskin adımlar atmamız gerekiyor. Yaptığımız görüşmelerde ve değerlendirmelerde, Bayram Bektaş hocamızla bu hedeflerde uzun vadeli yürüyebileceğimize inandık. Hocamızın geçmiş tecrübesi, Türk oyunculara olan hakimiyeti, kendisinin kariyer hedefleri malum. Kulübümüzde oyunculara vereceği katkı ile alt yapıdan oyuncu çıkarma konusundan bize çok fazla değer kazandıracağına inanıyorum. Kendisine, kulübümüze, camiamıza, şehrimize geldiği için teşekkür ediyorum."


- Bektaş: "Herkesin benimseyeceği bir takım izleyecekler"


Teknik direktör Bayram Bektaş, herkesin keyif alacağı bir futbol anlayışı sergileyeceklerini dile getirdi.

Kayserispor'da görev yapacak olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Bektaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hatırlarsanız milli takımdan ayrıldığımda vizyonu, hedefi olan bir takım tercihim olacak demiştim. Başkanım bana Kayserispor'un vizyonunu, hem kısa hem de uzun vadedeki sportif beklentisini ilettiğinde, bu projenin bir parçası olmak istediğim için tereddütsüz kabul ettim. Bundan dolayı buradayım. Vesile olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu sene ligde malum, Kovid-19'dan dolayı taraftarlarımız tribünde yerini alamıyor ancak şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki herkes keyif alacağı, seyrederken benimseyeceği bir takım izleyecek. Kovid-19 salgını sonrası tribündeki yerlerini almak için sabırsızlıkla bekleyeceklerine inanıyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin. Başkanıma bana bu görevi layık gördüğü için teşekkür ediyorum."

Tüm kamp yerlerinde takım sayısı fazla olduğu için, çalışmaları kulüp tesislerinde yapmayı düşündüklerini aktaran Bektaş, "Tesislerimizde bütün donanıma sahibiz. Sabah ve akşam serinliğinde 2 idmanla sağlıklı bir kamp geçireceğimizi düşünüyoruz. Bugün beklediğimiz yabancı oyuncularımız var, 3-4 gün içerisinde mevcut kadromuzun tamamlanmasıyla, bir değerlendirme yapıp, ihtiyaç doğrultusunda takıma takviye elbette yapacağız. Bugün ilk idmanımıza başlıyoruz." şeklinde konuştu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Güne acı haberle başladık! 2 şehit
Gündem

Güne acı haberle başladık! 2 şehit

Hakkari Yüksekova'da zırhlı polis aracının devrilmesi neticesinde 2 Özel Harekat polisinin şehit düştüğü bilgisi geldi.

Saldırıları fırsat bildi! Ali Babacan'dan küstah çıkış
Gündem

Saldırıları fırsat bildi! Ali Babacan'dan küstah çıkış

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ekonomiye yapılan saldırılardan nemalanarak çözüm için tek yolun AK Parti hükümetinin değişmesi oldu..

Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı