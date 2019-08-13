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Kayserispor’da aranan destek bulundu

Ekonomik sıkıntıyı aşamayan İstikbal Mobilya Kayserispor yönetiminin yardımına can simidi yetişti.

13 Ağustos 2019 Salı 17:20
Kayserispor’da aranan destek bulundu

Ekonomik sıkıntıyı aşamayan İstikbal Mobilya Kayserispor yönetiminin yardımına can simidi yetişti.


Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonu başlamadan ciddi ekonomik sıkıntı içerisine giren ve Perşembe gününe kadar TFF hesabına 2 Milyon Avro (yaklaşık 12,5 Milyon TL) para yatırmazsa ligin ilk haftası için futbolcularına lisans çıkaramama tehlikesi ile karşı karşıya kalan sarı kırmızılı takımın imdadına siyasiler yetişti. İstikbal Mobilya Kayserispor resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, paranın Perşembe günü TFF’nin hesabına yatırılacağı ifade edildi. Sarı Kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye’deki bir çok kulüpte olduğu gibi Kayserispor’da da ekonomik sıkıntı mevcuttur. Çözüm ise ’Yapılandırma’ ve yerel kaynak bulunmasıdır. Diğer takımların yaptığı da bu olup biz de bu konuda yoğun bir şekilde uğraşmaktayız. Anlık sıkıntılar şimdiye kadar ağırlıklı olarak Kulüp Başkanımız Dr. Erol Bedir ve yönetimince çözülmüş, imkanı olanlardan da destek sağlanmıştır. Güncel konu olan ’Lisans’ meselesi de başkanımızın girişimleriyle şehri yönetenlerin gündemine taşınmış ve başta Onursal Başkanımız Mehmet Özhaseki, Vekilimiz Taner Yıldız ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’ın yoğun katkılarıyla sıkıntının Perşembe günü çözüleceği anlaşılmıştır" denildi.


Açıklamada, destek çağrısı da yapılarak; "Kulüp Başkanımız Erol Bedir’in gayret ve çabalarına destek olup, maddi ve bürokratik anlamda yol alması için emek sarfeden Başta Onursal Başkanımız Mehmet Özhaseki, Vekilimiz Taner Yıldız ve Belediye Başkanlarımıza teşekkür ederken, Kayserispor sevdalılarını da konuyla ilgili somut desteğe davet ediyoruz" cümleleri kuruldu.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 17:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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