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Kayserispor yeni tesiste ilk kez çalıştı

İstikbal Mobilya Kayserispor, Kadir Has’taki yeni tesiste ilk idmanını yaptı.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 13:50
Kayserispor yeni tesiste ilk kez çalıştı

İstikbal Mobilya Kayserispor, Kadir Has’taki yeni tesiste ilk idmanını yaptı.


Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonu hazırlıklarını sürdüren İstikbal Mobilya Kayserispor, önümüzdeki haftalarda kullanıma açılacak olan yeni tesiste ilk çalışmasını gerçekleştirdi.


Sarı Kırmızılı takım, 5 yıldızlı otel donanımında bulunan Kadir Has yeni tesis binası içerisindeki spor salonunda ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 saat süren idmanda fitness ve güç çalışması yapan sarı kırmızılılar, sonrasında saha çalışması için çime geçti.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 13:50
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