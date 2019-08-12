Kayserispor yeni tesiste ilk kez çalıştı İstikbal Mobilya Kayserispor, Kadir Has’taki yeni tesiste ilk idmanını yaptı.

İstikbal Mobilya Kayserispor, Kadir Has’taki yeni tesiste ilk idmanını yaptı.

Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonu hazırlıklarını sürdüren İstikbal Mobilya Kayserispor, önümüzdeki haftalarda kullanıma açılacak olan yeni tesiste ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Sarı Kırmızılı takım, 5 yıldızlı otel donanımında bulunan Kadir Has yeni tesis binası içerisindeki spor salonunda ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 saat süren idmanda fitness ve güç çalışması yapan sarı kırmızılılar, sonrasında saha çalışması için çime geçti.

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