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Kayserispor Yasir’e sözleşme imzalattı

İstikbal Mobilya Kayserispor, Ümraniyespor’dan Yasir Subaşı ile sözleşme yaptı.

12 Temmuz 2019 Cuma 18:51
Kayserispor Yasir’e sözleşme imzalattı

İstikbal Mobilya Kayserispor, Ümraniyespor’dan Yasir Subaşı ile sözleşme yaptı.


İstikbal Mobilya Kayserispor, 2019-2020 sezonu için kadrosuna bir isim daha kattı. Sarı Kırmızılılar, Fenerbahçe’nin anlaşma yaptığı Yasir Subaşı’yı Kayseri’ye getirerek resmi sözleşmeyi imzalattı.


Kadir Has Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde kendisini 3 yıllık Kayserisporlu yapan imzayı atan Yasir Subaşı, "Kayserispor’a oynamaya geldim. Elimden gelenin en iyisi sahada sergilemek istiyorum. Hem kendimi geliştirmek hem de Kayserispor’un başarısına katkı vermek istiyorum" dedi.


Yasir Subaşı kimdir?


1 Ocçak 1996 Sakarya doğumlu. Tam adı Karahan Yasir Subaşı. 23 yaşındaki Yasir 180 cm boyunda. Sol bek ve sol ön mevkinde oynuyor.


Daha önce Sakaryaspor (Alt yapı), Fenerbahçe U16, Fenerbahçe U17, Fenerbahçe U19, Anadolu Üsküdar (Kiralık), Fenerbahçe U21, Sakaryaspor (Kiralık), Ümraniyespor takımlarında oynadı. Geçen sezon Ümraniyespor forması ile Spor Toto 1. Lig’de 14 maça çıkıp 1183 dakika oyunda kaldı. Türkiye Kupası’nda ise 10 maç oynadı, 1 gol attı ve 896 dakika oyunda kaldı.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 18:51
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