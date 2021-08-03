Kayserispor transfere doymuyor

Hazırlık maçında son şampiyon Beşiktaş’ı 3-0 yenerek dikkatleri üzerine çeken Yukatel Kayserispor, Fransa'dan Olivier Kemen'i de transfer etti.

Yukatel Kayserispor, kadrosuna bir futbolcu daha kattı. Sarı-kırmızılılar, Fransa Lig 2 takımlarından Niort'ta forma giyen Olivier Kemen'i transfer etti. Kamerun asıllı Fransız futbolcu bu hafta Kayseri'ye gelerek önce sağlık kontrolünden geçecek ardından da imzayı atıp antrenmanlara başlayacak.

Olympique Lyon alt yapısından yetişen başarılı oyuncu, sonrasında Newcastle United, Olimpique Lyon, Gazelec Ajaccio (kiralık) takımlarında forma giydi. 2019’da O. Lyon'dan bedelsiz olarak Fransa Ligue 2 takımlarından Niort'a transfer oldu. Niort formasıyla 2 sezonda toplam 68 maça çıkan Kemen, bu maçlarda 1 kez kırmızı, 5 kez sarı kart gördü. 2 sezonda 7 gol atan oyuncu, 4 de asiste imza koydu. Kemen, geride kalan sezon Niort forması ile 37 maça çıkarken 5 gol, 3 asist yaptı.