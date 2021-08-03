  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İsrail’den alçak saldırı! 6 yaralı
Galatasaray 10 numarasını buldu
Jose Sosa'dan ayrılık açıklaması
İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Reisi, mazbatasını aldı
Spor Kayserispor transfere doymuyor
Spor

Kayserispor transfere doymuyor

Hazırlık maçında son şampiyon Beşiktaş’ı 3-0 yenerek dikkatleri üzerine çeken Yukatel Kayserispor, Fransa'dan Olivier Kemen'i de transfer etti.

Yeniakit Publisher
2021-08-03 11:56:00 -
Kayserispor transfere doymuyor

Hazırlık maçında son şampiyon Beşiktaş’ı 3-0 yenerek dikkatleri üzerine çeken Yukatel Kayserispor, Fransa'dan Olivier Kemen'i de transfer etti. 

Yukatel Kayserispor, kadrosuna bir futbolcu daha kattı. Sarı-kırmızılılar, Fransa Lig 2 takımlarından Niort'ta forma giyen Olivier Kemen'i transfer etti. Kamerun asıllı Fransız futbolcu bu hafta Kayseri'ye gelerek önce sağlık kontrolünden geçecek ardından da imzayı atıp antrenmanlara başlayacak.
Olympique Lyon alt yapısından yetişen başarılı oyuncu, sonrasında Newcastle United, Olimpique Lyon, Gazelec Ajaccio (kiralık) takımlarında forma giydi. 2019’da O. Lyon'dan bedelsiz olarak Fransa Ligue 2 takımlarından Niort'a transfer oldu. Niort formasıyla 2 sezonda toplam 68 maça çıkan Kemen, bu maçlarda 1 kez kırmızı, 5 kez sarı kart gördü. 2 sezonda 7 gol atan oyuncu, 4 de asiste imza koydu. Kemen, geride kalan sezon Niort forması ile 37 maça çıkarken 5 gol, 3 asist yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay