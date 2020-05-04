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Spor

Kayserispor topbaşı yapmaya hazırlanıyor

Kayserispor’da teknik heyet, futbolcu ve kulüp çalışanlarına yarın tesislerde korona virüs testi yapılacak.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 14:19:16 -
Kayserispor topbaşı yapmaya hazırlanıyor

Kayserispor’da teknik heyet, futbolcu ve kulüp çalışanlarına yarın tesislerde korona virüs testi yapılacak. Sarı-kırmızılılar, uzun bir aradan sonra da çarşamba günü sahaya inerek ilk antrenmanını gerçekleştirecek.


Süper Lig’de geride kalan 26 haftayı 18. sırada tamamlayan ve korona virüs salgını nedeniyle liglere verilen aradan dolayı kalan maçlarını oynayamayan Kayserispor’da yönetim ve teknik heyet, gerçekleştirdiği görüşme neticesinde antrenmanların başlamasına karar verdi. Haziran ayı içerisinde oynanması planlanan ligin kalan bölümü için sarı-kırmızılı kulüp, yarın tesislerde bir araya gelecek.


Kayserispor’da teknik heyet, futbolcu ve kulüp çalışanları yarın bir kez daha korona virüs testine tabi tutulacak. Çarşamba günü de uzun süreden sonra ilk idmanın gerçekleştirilmesi planlandı.

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