Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam: Fenerbahçe maçını kazanırken...

Kayserispor teknik direktörü Eruğrul Sağlam, Beşiktaş maçı sonrası yayıncı kuruluşa konuştu.

Sağlam, "Beşiktaş'a İstanbul'da 2-0 yenilebilirsiniz ama 2. yarıda bizim daha çok reaksiyon gösterip, oyunu istememiz lazımdı. Ofansif anlamda daha çok üretmemiz lazımdı. Maalesef bunları yapamadık.Hakem şöyleydi böyleydi bunları ortaya koyamayız, biz önce kendi problemlerimizi halletmeliyiz. Hücumda sıkıntılarımız var. Çalışacağız, eksiklerimizi biliyoruz, Fenerbahçe maçını kazanırken bile sıkıntılarımız vardı" dedi.