Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz'den Kovid-19 açıklaması

KAYSERİ (AA) - Kayserispor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, Trabzonspor maçı sonrası yaptığı değerlendirmeyle ilgili açıklamada bulundu.

Tokgöz, yazılı açıklamasında, pandemi sonrası Süper Lig'in başlaması sonucu Türkiye Futbol Federasyonu sağlık protokolü kapsamında her maç öncesi düzenli Kovid-19 testi yaptırıldığını belirtti.

Bu bağlamda Süper Lig'de futbolcu ve teknik heyetine ilk ve en hızlı şekilde testleri yapan ve tespit eden kulüp olduklarını vurgulayan Tokgöz, şunları kaydetti:

"Son 4 haftaya girdiğimizde ise bazı takım üyelerimizde Kovid-19 tespit edilmiş olup karantina süreci başlamış ve ilgili kişiler negatif olana kadar izole şekilde beklemişlerdir. Tüm takım 2 kere teste tabi tutulmuş olup sonuçları ise tamamen negatif çıkmıştır. Bunu daha önce paylaşmama sebebimiz, yetkililer, kulüp doktorumuzla çok titiz çalışıp kimseyi riske etmediğimizden emin olmamız, endişe vermek istemediğimiz gibi puan durumumuzdan dolayı yanlış anlaşılmaya mahal vermemek içindi."

Tokgöz, Süper Lig'in son hatasında sahalarında Trabzonspor'a 2-1 yenildikleri maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gün geldi sportif ekibimizde gün geldi idari ekibimizde koronavirüs tespit edildi ancak ligi sabote etmemek, endişe vermemek adına hiçbir şey açıklamadık. Sırf lig oynansın diye." ifadelerini kullanmıştı.