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Spor Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz: "Kaçan 2 puana üzülüyoruz"
Spor

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz: "Kaçan 2 puana üzülüyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-12-12 20:34:11 -
Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz: "Kaçan 2 puana üzülüyoruz"

KAYSERİ (AA) - Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Trabzonspor ile golsüz berabere kalan Hes Kablo Kayserispor'un basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, 2 puanı kaçıran taraf olduklarını söyledi.

Tokgöz, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, sahada mücadele eden bir Kayserispor izlediklerini aktardı.

Sahada rakibe üstünlük kurduklarını vurgulayan Tokgöz, "Neredeyse tek kale top oynadık. Topu rakibe hiç vermedik. Genç kalecimiz Doğan başta olmak üzere tüm oyuncularımızı gönülden tebrik ediyorum." dedi.

Tokgöz, iyi oynamalarına rağmen golü bulamadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Golü bulabilseydik farka gidebilecek bir maçtı. Bunu herkes gördü. Ben takımımızın oyunundan memnunum. Bugün 3 puan almak için sahaya çıkmıştık. Galip gelmek için de her şeyi yaptık ama golle nihayetlendiremedik. Kaçan 2 puan için üzgünüz. Rakip takım oyuncusu Pereira'nın ikinci sarı karttan atılması gerekiyordu. Bunu da Abdullah Hoca gördü ve oyuncuyu ikinci yarı oyundan aldı. Bilal Başaçıkoğlu'nun hareketi ise direkt kırmızı kartı gerektiriyordu. Hakemlerin daha cesur olmasını, daha cesaretli kararlar almasını diliyoruz."

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