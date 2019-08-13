0553 313 94 23

"Kayserispor göz göre göre kaderine terk edilemez"

- Kayserispor Kulübünün açıklamasından:"Takımımızın maddi sıkıntı çektiği sır olmayıp her açıklamamız ve yaptığımız genel kurullarda konu açıkça dile getirilmiştir"- "Bu şehirde yaşayan hiçbir yönetici veya Kayseri'nin ekmeğini yiyen hiçbir şahıs, Kayserispor'a 'Bana ne' diyemez"

13 Ağustos 2019 Salı 00:46
"Kayserispor göz göre göre kaderine terk edilemez"


KAYSERİ (AA) - Kayserispor Kulübü, maddi sıkıntılar yaşadığına yönelik haberlerle ilgili açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, söz konusu haberlerde çeşitli iddiaların yer aldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Kulübümüzde maddi sıkıntılar yaşandığından bahsedilmiş, perşembenin son gün olduğu belirtilerek Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve bazı oyunculara toplam 12 milyon lira ödenemez ise futbolcuların lisanslarının çıkarılamayacağına dikkat çekilmiş, bu durumda ise Kayserispor'umuzun hafta sonu oynayacağı Alanyaspor maçına altyapı ile çıkacağı ve hocamız Hikmet Karaman'ın görevi bırakacağı iddia edilmiştir.

Takımımızın maddi sıkıntı çektiği sır olmayıp her açıklamamız ve yaptığımız genel kurullarda konu açıkça dile getirilmiştir. Dışarıdan herhangi bir destek olmaksızın, TFF gelirlerinin tamamının bankalara gittiği bir ortamda sadece kulüp başkanımızın katkı ve çabasıyla birlikte yönetim kurulumuzun desteğinin hem eski borçları ödemeye hem de kulübün mevcut harcamalarına yetmeyeceği aşikardır.

Diğer borçlu kulüpler ya yerel kaynaklarla borçlarını kapatmış ya da Ziraat Bankası yapılandırmasıyla bütçelerini denkleştirmişlerdir. Kayserispor'umuz halen bu imkanlara kavuşamamış, ilgililer şu veya bu sebeple ekonomik anlamda ciddi bir destek sağlayamamışlardır. Şimdikine benzer en az 7-8 krizden büyük oranda kulüp başkanımız ve yönetimin gayretleriyle çıkılmıştır."


- "Hiçbir şahıs, Kayserispor'a 'Bana ne' diyemez"


Gündeme getirilen sıkıntının yönetim açısından ilk olmadığının vurgulandığı açıklamada, "Ancak bizlerin de ekonomik problemleri çözme kapasitemiz oldukça azalmış, imkanlarımız sınırlanmıştır. Bütün olumsuzluklara rağmen Sayın Valimiz, onursal başkanımız, vekillerimiz, belediye ve oda başkanlarımızın meseleye çok ciddi yaklaşarak, yönetimimizin de katkısını alarak bu problemi aşmamızı sağlayacaklarına inanıyoruz. Değerli hemşehrilerimiz ve sevgili taraftarlarımızın da beklentisinin bu yönde olduğunu biliyoruz. Kayserispor göz göre göre kaderine terk edilemez, bu şehirde yaşayan hiçbir yönetici veya Kayseri'nin ekmeğini yiyen hiçbir şahıs, Kayserispor'a 'Bana ne' diyemez." ifadelerine yer verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 00:46
  1. borç
  2. Kayserispor
  3. TFF

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Arjantin Devlet Başkanı Macri'den muhalefete "güven kazanma" çağrısı
    1. Arjantin Devlet Başkanı Macri'den..
    2. Adıyaman'da silahlı kavga: 1 ağır yaralı
    3. Kontrolden çıkan otomobil şarampole..
    4. "Kayserispor göz göre göre kaderine..
    5. Pakistan asıllı İngiliz boksör Amir..
    6. Marmara Adası yangını kontrol altında
    7. AK Parti'li Jülide Sarıeroğlu..
    8. Futbol: Almanya Kupası
    9. İlke Özyüksel'den dünya rekoru
    10. Beyaz Saray açıkladı! ABD desteğini..
    11. Eşiyle tartıştı, 6 katlı binanın..
    12. Malatya’da iki aile arasında bıçaklı..
    13. Kütahya Valisi Toraman: “50 hektarlık..
    14. GÜNDEM ÖZETİ / 13 Ağustos 2019
    15. Erdoğan 4 dünya lideriyle görüştü
    16. Canan Karatay: Bol bol yiyin
    17. Arjantin'de ön seçim sonuçları..
    18. İnsan Hakları İzleme Örgütünden..
    19. Zanka ile tedavi süreçleri devam eden..
    20. Andy Murray mağlubiyetle döndü
    21. Antalyaspor'da Göztepe mesaisi
    22. Kaçan kurbanlık dana markete girdi
    23. Kuveyt Meclis Başkanı'ndan İsrail'e..
    24. Galatasaray’dan futbolu bırakan Wesley..
    25. Sünnet düğününde maganda kurşunu ağır..
    26. Göçmenlere yeşil kartı zorlaştıran..
    27. Valencia, Mangala'yı kadrosuna kattı
    28. Mehmet Ali Şahin'den o isme uyarı:..
    29. Falcao'dan Galatasaray açıklaması: Şu..
    30. Aşkale’de cemevi açıldı
    Bakırköy'de zincirleme trafik kazası
    Bakırköy'de zincirleme trafik kazası
    Ahmet Davutoğlu'ndan flaş çıkış: Mutlaka tedbir alınması lazım
    Ahmet Davutoğlu'ndan flaş çıkış: Mutlaka tedbir alınması lazım
    Rusya, Su-57 ve MiG-35 için tarih verdi
    Rusya, Su-57 ve MiG-35 için tarih verdi
    Fitoterapi nedir?
    Fitoterapi nedir?
    Ahmet Davutoğlu'ndan Ali Babacan hamlesi! Görüşmeler yapıldı
    Ahmet Davutoğlu'ndan Ali Babacan hamlesi! Görüşmeler yapıldı

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Madalya aldı! Trump'ı protesto etti
    Madalya aldı! Trump'ı protesto etti
    Eryaman Stadı’nda iki günde iki final! Önce Galatasaray sonra Gençlerbirliği
    Eryaman Stadı’nda iki günde iki final! Önce Galatasaray sonra Gençlerbirliği