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Spor Kayserispor Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak? Canlı yayın hangi kanaldan izlenecek?
Spor

Kayserispor Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak? Canlı yayın hangi kanaldan izlenecek?

Galatasaray ile Kayserispor Süper Lig'de 30. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Kayserispor Galatasaray maçı için saatleri sayan sporseverler Kayserispor Galatasaray maçının hangi kanalda saat kaçta izlenebileceğini merak ediyorlar. Peki, Kayserispor Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak? Kayserispor Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Yeniakit Publisher
2021-03-13 00:28:00 -
Kayserispor Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak? Canlı yayın hangi kanaldan izlenecek?

Süper Lig’de üst üste yaşadığı puan kayıpları nedeniyle şampiyonluk yolunda yara alan Galatasaray, Kayserispor deplasmanına konuk oluyor. Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kayserispor Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak?

Kayserispor Galatasaray maçı 13 Mart 2021 Cumartesi günü gerçekleşecek. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek. Maç Bein Sports ekranlarından canlı izlenebilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Şampiyonluk ve kümede kalma mücadelesini yakından ilgilendiren önemli randevu öncesi stat hazır hale getirildi.

KAYSERİ GS MUHTEMEL 11’LER

Kayserispor: Doğan, Kolovetsios, Uğur, Ramazan, Aziz, Attamah, Henrique, Lennon, Muhar, Avramovski, İlhan

Galatasaray: Muslera, Linnes, Luyindama, Saracchi, Marcao, Taylan, Onyekuru, Babel, Kerem, Fernandes, Falcao.

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