Kayserispor – Fenerbahçe maçı sonucu | Kayserispor – Fenerbahçe maçı kaç kaç?
Fenerbahçe’yi şampiyonluğa götürecem Süper Lig’in 42. haftasının son maçı milyonlarca Fenerbahçe taraftarı tarafıdan merakla takip ediliyor. Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için Kayserispor'u yenmesi ve rakipleri Beşiktaş ile Galatasaray'ın mücadelelerini kaybetmesi gerekiyor. Kayserispor – Fenerbahçe maçı sonucu ne olur? Kayserispor – Fenerbahçe maçı kaç kaç biter? Fenerbahçe şampiyona mu? soruları adeta havada uçuşuyor. İşte Kayserispor – Fenerbahçe maçı detayları.
Fenerbahçe, Süper Ligin 41. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup olarak liderlik şansını kullanamamıştı. Fenerbahçe’nin şampiyonluğuna gelecek olursak, Geçen hafta şampiyonluğu elinin tersiyle iten Fenerbahçe, şampiyonluk yarışını tehlikeye sokarak şansını son haftaya bıraktı.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak Kayserispor – Fenerbahçe maçı, saat 20.30'da başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak. 90 dakikanın canlı skor takibi burada olacak. Kayserispor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi Alper Ulusoy oldu.
Kayserispor – Fenerbahçe maçı muhtemel 11’leri
Fenerbahçe: Harun, Nazım-Serdar-Szalai-Caner, Sosa-Ozan, Osayi-Samuel-Mert Hakan-Pelkas, Valencia