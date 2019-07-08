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Kayserispor Eray’ı transfer etti

İstikbal Mobilya Kayserispor, kaleci Eray İşcan’ı transfer etti.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 22:24
Kayserispor Eray’ı transfer etti

İstikbal Mobilya Kayserispor, kaleci Eray İşcan’ı transfer etti.


İstikbal Mobilya Kayserispor, kaleye takviye yaptı. Sarı-kırmızılı takım, Galatasaray’ın eski kalecisi Eray İşcan ile sözleşme yaptı.


Bugün Kayseri’ye gelerek Başkan Erol Bedir ile Kadir Has tesislerinde görüşen Eray İşcan, sonrasında resmi sözleşmeye imza attı. 28 yaşındaki Eray, "Futbolu seviyorum ve futbol oynamak istiyorum. Kayserispor’da çok çalışıp başarılı günlerime dönmek istiyorum" dedi.



Eray İşcan kimdir


19 Temmuz 1991 Zonguldak doğumlu. Futbola Kilimli Belediyespor’da başladı. 3 sezon sonrasında Beylerbeyispor’a profesyonel imza atarak transfer oldu. 1 sezon bu takımda oynadıktan sonra Galatasaray ailesine katıldı. 3 sezon Galatasaray A2 takımında oynadıktan sonra A takıma yükseldi. Fernando Muslera’nın yedeği olarak kenarda oturan Eray, zaman zaman forma şansı buldu. Galatasaray forması altında 72 maçta görev yaptı. 2017-2018 sezonunda 4 Türkiye Kupası maçında görev alan ve sonrasında sözleşme yenilenmeyen 195 santim boyundaki Eray, geride kalan sezon hiç bir takımda oynamadı.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 22:24
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