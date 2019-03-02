Kayserispor Beşiktaş maçı | Süper Lig 24. hafta Kayserispor Beşiktaş maç sonucu

Kayserispor Beşiktaş maçı ile bugün Süper Lig'de heyecan dolu bir mücadele sahne alacak. Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Beşiktaş Süper Lig puan duruma bakacak olursak, 40 puanla 3. sırada yer alırken, Kayserispor ise 31 puanla 10. sırada yer almakta. Kayserispor Beşiktaş maç sonucu kaç kaç bitti.

Geçen hafta derbide Fenerbahçe karşısında ilk yarıyı 3-0 önde tamamlamasına rağmen sahadan 3-3 beraberlikle ayrılan siyah-beyazlı takım, lider Medipol Başakşehir'in 11, ikinci Galatasaray'ın ise 5 puan gerisine düştü. Peki Kayserispor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta? Maç öncesi dikkat çeken istatistikler. Beşiktaş, İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşması öncesi hareketli bir hafta geçirdi. Türkiye Futbol Federasyonunun, A Milli Takım teknik direktörlüğüne 1 Haziran itibarıyla Şenol Güneş'in getirildiğini açıklamasının ardından siyah-beyazlı kulüpte deneyimli teknik adamın durumu gündeme geldi. Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu, olağan toplantısında Şenol Güneş ile sezon sonuna kadar devam etme kararı aldı.

Kayserispor-Beşiktaş maçı canlı Kayserispor 2-2 Beşiktaş

Maçtan önemli anlar

13. dakikada Adriano’nun arka direğe ortasında topla buluşan Burak'ın sert vuruşunda kaleci Lung, meşin yuvarlağın filelere gitmesine izin vermedi.

23. dakikada Lopes’in sağ kanattan ceza sahası içerisine çıkardığı topla kaleci ile karşı karşıya kalan Varela, yakın mesafeden meşin yuvarlağı auta attı.

38. dakikada kullanılan köşe vuruşunda ön direkte bulunan Güven’in kafayla arkaya aşırdığı topu Atiba, düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. 0-1

45. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hüseyin'in sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Karius'un kucağında kaldı.

Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Deniz Türüç 62. Dakikada ikinci golü attı. Beşiktaş 90+2'de eşitliği sağladı. Maç Kayserispor 2-2 Beşiktaş eşitlikle bitti.

Kayserispor - Beşiktaş 11'ler...

Kayserispor:Lung, Lopes, Sapunaru, Kana-Bıyık, Kucher, Şamil, Mensah, Deniz, Varela, Kravets, Umut

Beşiktaş: Karius, Adriano, Medel, Vida, Caner, Dorukhan, Atiba, Quaresma, Ljajic, Güven, Burak Yılmaz

Yedekler: Utku, Ersin, Mirin, Roco, Rıdvan, Muhayer, Lens, Oğuzhan, Larin, Mustafa Pektemek