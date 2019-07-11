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Kayserispor Aymen Abdennour’u transfer etti

İstikbal Mobilya Kayserispor, İspanyol ekibi Valencia ile yollarını ayıran Tunuslu savunmacı Aymen Abdennour’u kadrosuna kattı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 16:17
Kayserispor Aymen Abdennour’u transfer etti

İstikbal Mobilya Kayserispor, İspanyol ekibi Valencia ile yollarını ayıran Tunuslu savunmacı Aymen Abdennour’u kadrosuna kattı.


Spor Toto Süper Lig Kayserispor, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında kadrosuna önemli bir ismi dahil etti. Sarı-kırmızılılar bu doğrultuda İspanyol ekibi Valencia ile sözleşmesini karşılıklı anlaşma sonucu sözleşmesi fesheden Tunuslu futbolcu Aymen Abdennour’u kadrosuna kattı. 29 yaşındaki defans futbolcusu ile 1+1 yıllık sözleşme yapılacak.


Futbol kariyeri boyunca 185 maça çıkan ve 4 kez gol sevinci yaşayan Abdennour, 2009-2010 sezonunda Bundesliga takımlarından Werder Bremen’de (8 maç) forma giydi. Bir sezon sonra Tunus’un Etoile Sahel takımına transfer olan Aymen Abdennour, sonraki sezon ise Fransa’nın Toulouse takımına geçti ve 3 sezon bu takımın formasını terletti. İki sezon da Monaco’da futbol oynayan Abdennour, sonrasında İspanya’nın Valencia takımı ile anlaştı. Valencia formasını 2 sezon giyen Abdennour tekrar Fransa’ya dönerek Marsilya takımında 2 sezon oynadı. Geride kalan sezon Marsilya II takımında sadece 6 smaça çıktı ve 445 dakika oyunda kaldı.


Abdennour, Tunus Milli Takımı’nda da 31 maçta görev alırken, 1 kez rakip fileleri havalandırdı.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 16:17
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