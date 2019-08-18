Kayserispor aradığı 10 numarayı buldu! Transfer girişimlerini hızlandıran Kayserispor, FC Sion takımında forma giyen ve 10 numara mevkisinden top koşturan Adryan Oliveira Tavares için harekete geçti.

İsviçre'nin FC Sion takımında forma giyen 24 yaşındaki Adryan Oliveira Tavares ile ilgili transfer görüşmesi yapıldığı öne sürüldü.



Sarı Kırmızılı kulüp yetkilileri ile yapılan görüşmenin olumlu geçtiği ve son kararı teknik direktör Hikmet Karaman'ın vereceği öğrenildi. Karaman'ın onay vermesi halinde Adryan Oliveira Tavares ile sözleşme yapılacak.

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