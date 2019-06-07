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Kayserispor alt yapı seçmeleri başlıyor

İstikbal Mobilya Kayserispor Akademi alt yapı seçmeleri 17 Haziran’da Karpuzatan Kadir Has Tesislerinde başlıyor.

07 Haziran 2019 Cuma 14:54
Kayserispor alt yapı seçmeleri başlıyor

İstikbal Mobilya Kayserispor Akademi alt yapı seçmeleri 17 Haziran’da Karpuzatan Kadir Has Tesislerinde başlıyor.


17-22 Haziran 2019 tarihleri arasında yapılacak olan Akademi alt yapı seçmelerine geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezonda yoğun ilgi olması bekleniyor. İstikbal Mobilya Kayserispor atl yapı seçmelerine 2003 ve2010 doğumlu sporcular katılabilecek.


17 Haziran 2019 Pazartesi


Saat: 15.00 2003 Doğumlular


18 Haziran 2019 Salı


Saat: 15.00 2004 Doğumlular


19 Haziran 2019 Çarşamba


Saat: 15.00 2005 Doğumlular


20 Haziran 2019 Perşembe


Saat: 15.00 2006 Doğumlular


21 Haziran 2019 Cuma


Saat: 15.00 2007-2008 Doğumlular


22 Haziran 2019 Cumartesi


Saat: 15.00 2009-2010 Doğumlular


İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübünden yapılan açıklamada, “ Ücretsiz seçmelerimize katılmak için 03523510319-03523510320 numaraları arayarak yada bizzat kulübe gelerek kaydınızı yaptırmanız yeterli olacaktır. Seçmelere katılacak kişilerin kaydını yaptırırken oynamış olduğu kulübü ve oynamış olduğu mevkiyi de bildirmeleri rica olunur. Oyunculara herhangi bir malzeme dağıtımı yapılmayacaktır. Her oyuncu kendi malzemeleri ile seçmelere katılacaktır” denildi.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 14:54
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