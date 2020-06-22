Kayserispor 6. kez kazandı
Hes Kablo Kayserispor, bu sezon ligde oynadığı 28 maçta 6.
Hes Kablo Kayserispor, bu sezon ligde oynadığı 28 maçta 6.galibiyetini aldı.
Hes Kablo Kayerispor, ligin 28.haftasında Gençlerbirliği’ni yenerek 3 puanı hanesine yazdırırken 6.kez maç kazanmanın keyfini yaşadı. Ligde 7 beraberlik ve 15 yenilgisi bulunan sarı Kırmızılı ekip, Gençlerbirliği’ni sahasında yenerek galibiyet sayısını 6’ya yükseltti.
25 puana yükselen Sarı-Kırmızılılar, daha önce Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Denizlispor, Göztepe ve Yeni Malatyaspor maçlarını kazanmıştı. Kayserispor’un ligde kazandığı maçlar şunlar:
Kayserispor-Fenerbahçe 1-0
Kayserispor-Ç.Rizespor 1-0
Denizlispor-Kayserispor 0-1
Kayserispor-Göztepe 1-0
Kayserispor-Yeni Malatya 2-1
Kayserispor-Gençlerbirliği 2-0