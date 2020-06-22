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Spor

Kayserispor 6. kez kazandı

Hes Kablo Kayserispor, bu sezon ligde oynadığı 28 maçta 6.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 10:29:44 -
Kayserispor 6. kez kazandı

Hes Kablo Kayserispor, bu sezon ligde oynadığı 28 maçta 6.galibiyetini aldı.


Hes Kablo Kayerispor, ligin 28.haftasında Gençlerbirliği’ni yenerek 3 puanı hanesine yazdırırken 6.kez maç kazanmanın keyfini yaşadı. Ligde 7 beraberlik ve 15 yenilgisi bulunan sarı Kırmızılı ekip, Gençlerbirliği’ni sahasında yenerek galibiyet sayısını 6’ya yükseltti.


25 puana yükselen Sarı-Kırmızılılar, daha önce Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Denizlispor, Göztepe ve Yeni Malatyaspor maçlarını kazanmıştı. Kayserispor’un ligde kazandığı maçlar şunlar:


Kayserispor-Fenerbahçe 1-0


Kayserispor-Ç.Rizespor 1-0


Denizlispor-Kayserispor 0-1


Kayserispor-Göztepe 1-0


Kayserispor-Yeni Malatya 2-1


Kayserispor-Gençlerbirliği 2-0

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