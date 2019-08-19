Kayserispor 5.kez yenildi İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig’e 5.

İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig’e 5. kez kötü başladı.

Spor Toto Süper Lig’de mücadele veren İstikbal Mobilya Kayserispor, son 10 sezonda 5. kez lige kötü başladı. Ligin ilk haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor’a tek golle mağlup olan sarı kırmızılılar, Süper Lig’deki son 10 sezonda 3 kez kazanarak 2 kez berabere kalarak 5 kez de mağlup olarak lige start verdi.

İstikbal Mobilya Kayserispor’un Süper Lig’deki son 10 sezona başlangıç maçları ve sonuçları şöyle:

2009-2010 : Gençlerbirliği-Kayserispor 0-0

2010-2011 : Başakşehir-Kayserispor 0-2

2011-2012 : Bursaspor-Kayserispor 3-0

2012-2013 : Kayserispor-Bursaspor 0-1

2013-2014 : Kayserispor-Sivasspor 1-0

2015-2016 : Osmanlıspor-Kayserispor 1-1

2016-2017 : Kayserispor-Akhisarspor 0-2

2017-2018 : Galatasaray-Kayserispor 4-1

2018-2019 : Kayserispor-Antalyaspor 2-0

2019-2020 : Kayserispor-Alanyaspor 0-1

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.