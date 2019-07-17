Kayserispor 4 maç yapacak İstikbal Mobilya Kayserispor, Avusturya kampında 4 hazırlık maçı oynayacak.

İstikbal Mobilya Kayserispor, Avusturya kampında 4 hazırlık maçı oynayacak.

İlk etap kamp çalışmalarını Kayseri’de tamamlayarak ikinci etap kamp çalışması için Avusturya’nın Seefeld kentinde giden İstikbal Mobilya Kayserispor, 2 haftalık süreçte 4 hazırlık maçı oynayacak. İstikbal Mobilya Kayserispor Sportif Direktörü Erdem Kemaloğlu, "Önümüzdeki 2 hafta boyunca Avusturya’da kamp çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu zaman zarfında 4 hazırlık maçı oynayacağız" dedi.

Sarı Kırmızılılar, İspanya’nın Eibar, Avusturya’nın Red Bull Salzburg, Almanya’nın Freiburg ve İtalya’nın Genoa takımları ile hazırlık maçı yapacak. Sarı kırmızılı takımın maç takvimi şöyle:

21 Temmuz: Eibar (İspanya)

24 Temmuz: Red Bull Salzburg (Avusturya)

26 Temmuz: Freiburg (Almanya)

30 Temmuz: Genoa (İtalya)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.